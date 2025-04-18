Lucas Torreira'dan kafa golü yorumu! "Çok şaşırdım"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 2-0'la geçen Galatasaray'da ilk golün sahibi Lucas Torreira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Uruguaylı yıldız, "En önemlisi takım çalışması. Çok gizemli bir şey değil, kazanmak istiyorsanız hafta boyunda çok iyi çalışmanız gerekiyor. Büyük başarılar elde ediyoruz, buna devam etmek istiyoruz. Bunun başında kendimizi adamış olmamız geliyor, takımdaşlığımız geliyor. En önemlisi Galatasaray için, armamız ve kulübümüz için oynuyoruz. Hedefimize çok yaklaştık ve bunu almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, attığı golle ilgili "Şaşırdım açıkçası, kafa golümü tam göremedim. İlk anda da kimse kutlamaya gelmedi. Çok şaşırdım. Duran top çalışmıştık. Benim istediğim takımın kazanması. Patronun golü de çok önemli. Bu gollerle takımın kazanması mutluluk verici. Sezonun sonuna geliyoruz ve hepimiz iyi hisler içerisindeyiz. Şimdi dinleneceğiz ve Konyaspor maçına hazırlanacağız. O maç da çok önemli bizim için." yorumunu yaptı.