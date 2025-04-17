TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? George Gardi açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı ve sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla beğeni toplayan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu oldu. Yönetim, dünya devlerinin peşinde olduğu Nijeryalı yıldızı serbest kalma bedelini ödeyerek takımda tutmak istiyor. Osimhen'in Galatasaray'a transferinde etkin rol oynayan menajer George Gardi, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Türkiye dışında büyük çaplı transfer operasyonlarınız oldu mu?
Bence Türkiye'de futbolun algısını değiştirdim. Kariyerlerinin sonuna gelmiş oyuncular değil, zirvede olan yıldızları ülkeye getirerek ligi daha görünür hâle getirdim. Türkiye'nin dünyadaki imajını daha pozitif yaptım. Türkiye dışında da birçok büyük transfere imza atmaya devam ediyorum. Eljif Elmas'tan bahsetmiştik, 25 milyon Euro'ya Napoli'den Leipzig'e transfer ettim.
Önceden Erden Timur'la çalıştınız. Şu an Maruf Güneş, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu futboldan sorumlu. Bu durum işinizi zorlaştırıyor mu?
İlk sezon Erden Bey'le çok iyi bir çalışma ortamı yakaladık ve sonuçlar da oldukça başarılıydı. Ona, takımı 13. sıradan alıp şampiyonluk mücadelesi verecek hâle getirmek için gereken vizyonumu anlattım. İkinci sezon biraz daha farklı geçti ama karşılıklı saygı vardı. Bazı transferlerde benden bağımsız hareket etti: Seferovic, Oliveira, Mata, Midtsjö, Zaha, Bakambu, Angelino, Ross, Vinicius, Aurier gibi isimlerde işbirliğimiz olmadı.
BİRDEN FAZLA KİŞİNİN OLMASI İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR
Aynı durum şu anki yönetim için de geçerli: Jakobs, Cuesta, Sallai, Lemina, Jelert, Sara, Batshuayi gibi transferlerde yine işbirliği yapmadık. Aynı projeyi aynı anda yürüten birden fazla kişinin olması işlerin doğru ilerlemesini zorlaştırıyor. Futbolda başarı, sorumluluğu alacak doğru kişiyi seçmekle mümkün olur. Abdullah Kavukçu'nun yönetime katılmasıyla birlikte ilişkimiz olumlu yönde gelişti.
Osimhen'i kış transfer döneminde Al Hilal'e götürmeye çalıştığınız konuşuluyor. Bu iddialar doğru mu?
Bu iddialar tamamen asılsız. Victor da Galatasaray'a geldiğinde bana bir söz verdi: Sezon bitmeden hiçbir kulüple anlaşma yapmayacaktı. Ve gerçekten de gelen yüksek tekliflere rağmen bu sözünü tuttu. Zaten Victor gibi bir oyuncuyu 'bir yere götürmek' gibi bir şey söz konusu olamaz. Dünyanın en büyük kulüpleri onu istiyor; onun kendi yolunu çizmek için kimseye ihtiyacı yok.
Osimhen'i ilk önerdiğinizde Okan Buruk nasıl tepki verdi?
Victor Osimhen, Türkiye futbol tarihinin belki de en ikonik transferidir. 25 yaşında, kariyerinin zirvesinde ve 100 milyon Euro piyasa değerine sahip. Bu transfer, sadece Galatasaray'a değil, aynı zamanda Türk futboluna da uluslararası alanda yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bu transferi ben önerdim, yönettim ve sonuçlandırdım. Okan Buruk'a bu operasyonu anlattığımda konunun büyüklüğünü hemen kavradı ve kulüp içindeki bazı şüpheci seslere rağmen, ilerleme kaydedebilmemiz için bana destek verdi. Çünkü o dönemde kulüp içinde Icardi ve Batshuayi'nin yeterli olduğu görüşü hâkimdi. Eğer Osimhen hamlesi yapılmamış olsaydı Galatasaray bugün ligde nerede olurdu?
Osimhen'in Galatasaray'da kalma ihtimali var mı?
Osimhen, transfer için uygun olması sayesinde şu anda Galatasaray'da. Kendisi üst düzey bir oyuncu, bir şampiyon. Dilediği her takımda forma giyebilir. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, şu an Galatasaray'da çok mutlu ve her anının tadını çıkarmak istiyor. Geleceğine dair kararını ise bu yolculuk tamamlandığında verecek. Napoli, Osimhen için benden 6-7 milyon Euro kiralama bedeli istemişti. Ben bu transferi ücretsiz kiralama ile sonuçlandırdım"
"DURSUN ÖZBEK'TEN TAM YETKİ İSTEDİM"
Bana yöneltilen eleştiriler, kulüp içi "doğal" zorluklardan kaynaklanıyor. Geçen eylülde başkana tam yetki talebinde bulundum ama kulüp kendi sistemini ve stratejisini uygulamayı sürdürdü ve bu da ocak ayında daha güçlü işler yapılabilecek bir dönemin kaçırılmasına neden oldu. Benim amacım Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında sürekli rekabet eden Avrupa'nın elit kulüpleri seviyesine çıkarmaktı.
FİNANSAL KAZANÇ SADECE SATIŞLA OLMAZ
Unutulmamalı ki finansal kazanç sadece oyuncu satışıyla olmaz, doğru alımlarla da olur. 2023 yazında bir Suudi kulüp, Icardi için PSG'ye 25 milyon Euro teklif etmişti ben 10 milyon Euro'ya bitirdim. Torreira'nın piyasa değeri 12 milyondu 6 milyona aldık. Zaniolo için 15 milyon Euro ödedik; oysa sadece birkaç gün önce Premier Lig'den 30 milyon Euro'yu aşan bir teklif reddedilmişti. Ziyech'i, Mertens'i bonservissiz getirdim.
Galatasaray'a birçok yıldız kazandırdınız. Sizin için en zorlu transfer hangisiydi?
Her transferin kendi zorlukları var. Yıldız oyuncular dünya devlerinin radarında ve onları Türkiye'yi ilk tercihleri yapmaya ikna etmek hiç kolay değil. Örneğin Davinson Sanchez transferi tam 6 ay sürdü. Çok sayıda engel vardı. Yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir bedelle bu transferi tamamlamak (transferin son saatlerinde sağlık kontrolü ve belge işlemleri) büyük bir başarıydı.
Hakkınızda, "Gardi önemli yıldızlar kazandırdı ama oyuncu satışı gerçekleştirmedi" eleştirileri var?
Benim vizyonum, Galatasaray'ın güçlenmesi gerekiyor, zayıflaması değil. Oyuncular için teklif getirdiğim durumlar da oldu. Örneğin, Batshuayi'yi Frankfurt'a ben sattım. Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralık transfer sürecini ben yönettim. Torreira için, Galatasaray'ın ödediğinin iki katından fazla bir teklifi İtalya'dan getirdim. Abdülkerim ve Nelsson için Suudi Arabistan ve Fransa'dan gelen kesin transfer teklifleri oldu ama kulüp tarafından reddedildi.
Galatasaray'a getirmek isteyip de transferini gerçekleştiremediğiniz ve üzüldüğünüz bir oyuncu oldu mu?
2023 yazında Wolfsburg'la sözleşmesi biten Marmoush'u Galatasaray'a önermiştim. O fırsat kaçtı. Doue transferi benim tarafımdan sonuçlandırılmıştı, Galatasaray ile menajer arasında son anda yaşanan problem sebebiyle transferi iptal edildi. Zalewski için de Roma ile anlaşmayı tamamlamıştım fakat oyuncu kulüpten ayrılamadı. Dybala'ya gelince Roma'da kalmak istedi.
Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın size 6 milyon Euro borcu olduğu iddia edilmişti, bu doğru mu?
İşimde her zaman çalıştığım kulüp ve oyuncular için en iyisini yapmaya çalışırım ve kendi çıkarımı ön planda tutmam. Uzun bir kariyere sahip olmanın tek yolu budur. Ücret konusuna gelirsek, medyada çıkan bazı rakamları ben de okudum. Bu iddialar tamamen gerçek dışı, %100 asılsız. Yakın zamanda Galatasaray yönetimiyle bir toplantım olacak ve kulübün benimle nasıl devam etmek istediğini öğreneceğim.
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