GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!
Son dakika haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün için Benfica'nın teklif yapacağı öğrenildi. Portekiz devi sarı kırmızılıların yıldızı için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Correio da Manha'nın haberine göre; Portekiz devi, genç futbolcu için 11 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.
SON KARAR YUNUS AKGÜN'DE
Sarı-kırmızılıların sözleşmesini uzatmak ve serbest kalma maddesini kaldırmak adına maaşında iyileştirme teklif ettiği Yunus Akgün, bu transferde son sözü söyleyecek isim olacak.
Benfica, bedeli ödediği anda top 24 yaşındaki oyuncunun kararına kalacak.
ORKUN VE KEREM'DEN TAM DESTEK
Milli takım kampında yakın dostları Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile Benfica ve Lizbon hakkında detaylı bir şekilde konuşan Yunus Akgün'ün aldığı olumlu yorumlar sonrası Portekiz'e transfer fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.
YENİ DI MARIA ADAYI YUNUS!
Benfica cephesinde Yunus Akgün, Di Maria'nın oyun stiline ve yeteneklerine benzer bir isim olarak görülüyor.
Sezon sonunda 37 yaşındaki Arjantinli yıldızın ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Portekiz ekibinin bu boşluğu Yunus ile doldurmak istediği öğrenildi.
GALATASARAY'DA MAAŞI DÜŞÜK, TEKLİF CAZİP
Galatasaray'da yıllık 300 bin Euro karşılığında oynayan Yunus Akgün'ün mevcut kontratının son yılına girdiği biliniyor.
Benfica'nın yapacağı teklif ise hem kariyer açısından hem de maddi açıdan genç futbolcuyu ciddi şekilde düşündürüyor.
YUNUS AKGÜN'ÜN SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 12 gol atıp 9 asist yapan Yunus Akgün, 21 gole doğrudan katkı vererek dikkatleri üzerine çekti.
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