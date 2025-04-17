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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

Son dakika haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün için Benfica'nın teklif yapacağı öğrenildi. Portekiz devi sarı kırmızılıların yıldızı için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 15:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

Portekiz'in köklü kulübü Benfica, Türk futbol pazarındaki ataklarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

Kadrosunda milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu barındıran Benfica, şimdi de Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün'ü radarına aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİREBİLİR!

Portekiz basınına yansıyan haberlere göre Benfica, Yunus Akgün için Galatasaray'ın elini kolunu bağlayacak bir teklif hazırlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

Correio da Manha'nın haberine göre; Portekiz devi, genç futbolcu için 11 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

SON KARAR YUNUS AKGÜN'DE

Sarı-kırmızılıların sözleşmesini uzatmak ve serbest kalma maddesini kaldırmak adına maaşında iyileştirme teklif ettiği Yunus Akgün, bu transferde son sözü söyleyecek isim olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

Benfica, bedeli ödediği anda top 24 yaşındaki oyuncunun kararına kalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

ORKUN VE KEREM'DEN TAM DESTEK

Milli takım kampında yakın dostları Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile Benfica ve Lizbon hakkında detaylı bir şekilde konuşan Yunus Akgün'ün aldığı olumlu yorumlar sonrası Portekiz'e transfer fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

YENİ DI MARIA ADAYI YUNUS!

Benfica cephesinde Yunus Akgün, Di Maria'nın oyun stiline ve yeteneklerine benzer bir isim olarak görülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

Sezon sonunda 37 yaşındaki Arjantinli yıldızın ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Portekiz ekibinin bu boşluğu Yunus ile doldurmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

GALATASARAY'DA MAAŞI DÜŞÜK, TEKLİF CAZİP

Galatasaray'da yıllık 300 bin Euro karşılığında oynayan Yunus Akgün'ün mevcut kontratının son yılına girdiği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

Benfica'nın yapacağı teklif ise hem kariyer açısından hem de maddi açıdan genç futbolcuyu ciddi şekilde düşündürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

YUNUS AKGÜN'ÜN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 12 gol atıp 9 asist yapan Yunus Akgün, 21 gole doğrudan katkı vererek dikkatleri üzerine çekti.

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