GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam!

ORKUN VE KEREM'DEN TAM DESTEK Milli takım kampında yakın dostları Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile Benfica ve Lizbon hakkında detaylı bir şekilde konuşan Yunus Akgün'ün aldığı olumlu yorumlar sonrası Portekiz'e transfer fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.