  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için kolları sıvadı. Usta yorumcu Levent Tüzemen, Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılı takımda kalmak için koyduğu tek şartı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 09:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konu Victor Osimhen'in geleceği oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

Nijeryalı yıldız, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Reeder Samsunspor maçı sonrası dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

"GALATASARAY SONSUZA KADAR KALBİMDE OLACAK"

26 yaşındaki golcü, "Benimle ilgili hep söylentiler oluyor. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

Osimhen'in bu sözlerinin sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

Yıldız futbolcunun bu sözleri sonrası Galatasaray'dan da resmi açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

"AYRILACAĞINI SÖYLEMEDİ"

İspanyol basınından AS'a konuşan sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Açıklamaları gideceği anlamına gelmiyor. Ayrılsa bile Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi. Onun bizimle kalmasını istiyoruz" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

Dünya devlerinin de peşinde olduğu Victor Osimhen'in geleceği merak edilirken, usta yazar Levent Tüzemen'den golcü oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

TEK ŞARTI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK

Tüzemen, Galatasaray'ın Osimhen'i transfer etmek için bütçeyi hazırladığını ve Nijeryalı yıldızın transferi için Şampiyonlar Ligi'ne gitme şartını koyduğunu açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...

Levent Tüzemen Sabah Gazetesi'ndeki açıklamasında "Galatasaray yönetimi, Osimhen'i transfer etmek için her türlü bütçenin planlamasını yaptı. Bu bilgiler de Osimhen'e bire birde aktarıldı. Nijeryalı yıldız golcü, Galatasaray'da çok mutlu. Tek bir şartı var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitmeli. 'Galatasaray'ı sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım' sözü, kulübe duyduğu aidiyet duygusunun göstergesidir." yorumunu yaptı.

Cimbom'a sürpriz isim! Muslera'nın yerine...
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer!
DİĞER
Galatasaray'ın Osimhen planını açıkladılar! ''Transfer parası hazır''
İhaleye fesat, yolsuzluk, kamu zararı... CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltında! İmamoğlu ile aynı davanın sanığı
G.Saray'ın Boey planı ortaya çıktı!
Pereira'dan Mourinho sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 15 Nisan Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 15 Nisan Pazartesi 2025 07:33
Pereira'dan Mourinho sözleri! Pereira'dan Mourinho sözleri! 00:20
Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! 00:20
Merih Demiral tarihe geçti! Merih Demiral tarihe geçti! 00:20
Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? 00:20
İkas Eyüpspor evinde farklı kazandı! İkas Eyüpspor evinde farklı kazandı! 00:20
Daha Eski
Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! 00:20
Süper Lig'de oranlar güncellendi! Süper Lig'de oranlar güncellendi! 00:20
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 00:20
F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! 00:20
Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! 00:20
Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! 00:19