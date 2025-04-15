GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Kalmak için tek şartı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için kolları sıvadı. Usta yorumcu Levent Tüzemen, Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılı takımda kalmak için koyduğu tek şartı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"GALATASARAY SONSUZA KADAR KALBİMDE OLACAK"
26 yaşındaki golcü, "Benimle ilgili hep söylentiler oluyor. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.
Osimhen'in bu sözlerinin sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.
Yıldız futbolcunun bu sözleri sonrası Galatasaray'dan da resmi açıklama geldi.
"AYRILACAĞINI SÖYLEMEDİ"
İspanyol basınından AS'a konuşan sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Açıklamaları gideceği anlamına gelmiyor. Ayrılsa bile Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi. Onun bizimle kalmasını istiyoruz" dedi.
Dünya devlerinin de peşinde olduğu Victor Osimhen'in geleceği merak edilirken, usta yazar Levent Tüzemen'den golcü oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
TEK ŞARTI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK
Tüzemen, Galatasaray'ın Osimhen'i transfer etmek için bütçeyi hazırladığını ve Nijeryalı yıldızın transferi için Şampiyonlar Ligi'ne gitme şartını koyduğunu açıkladı.
Levent Tüzemen Sabah Gazetesi'ndeki açıklamasında "Galatasaray yönetimi, Osimhen'i transfer etmek için her türlü bütçenin planlamasını yaptı. Bu bilgiler de Osimhen'e bire birde aktarıldı. Nijeryalı yıldız golcü, Galatasaray'da çok mutlu. Tek bir şartı var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitmeli. 'Galatasaray'ı sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım' sözü, kulübe duyduğu aidiyet duygusunun göstergesidir." yorumunu yaptı.
DİĞER