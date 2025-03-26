TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı! Napoli'ye ilk yoklama
Galatasaray, Victor Osimhen için harekete geçti. Sarı kırmızılı yönetim Napoli'nin kapısını çalarak yıldız golcünün bonservisi için teklifini sundu. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yeni plan şu: 65 milyon euro'yu veren 70 milyon euro'yu da verir. Yönetim kısa sürede birkaç iş adamının daha kapısını çalarak kaynak oluşturmak istiyor.
Zaniolo ve Köhn'den gelecek 20 milyon euro da direkt Osimhen için kullanılacak.
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