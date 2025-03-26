TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı! Napoli'ye ilk yoklama

Galatasaray yüzyılın transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, sezon başında sürpriz bir şekilde kiraladığı Victor Osimhen'in tapusunu almak için resmen harekete geçti.

Yönetim, Nijeryalı dünya yıldızının bonservisini almak için Napoli kulübünün kapısını çaldı ve 65 milyon euro'luk bir teklif sundu. İtalya ekibinin Başkanı De Laurentiis, '75 milyondan aşağı olmaz' cevabını verdi.