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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı! Napoli'ye ilk yoklama

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı! Napoli'ye ilk yoklama

Galatasaray, Victor Osimhen için harekete geçti. Sarı kırmızılı yönetim Napoli'nin kapısını çalarak yıldız golcünün bonservisi için teklifini sundu. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı! Napoli'ye ilk yoklama

Galatasaray yüzyılın transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, sezon başında sürpriz bir şekilde kiraladığı Victor Osimhen'in tapusunu almak için resmen harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı! Napoli'ye ilk yoklama

Yönetim, Nijeryalı dünya yıldızının bonservisini almak için Napoli kulübünün kapısını çaldı ve 65 milyon euro'luk bir teklif sundu. İtalya ekibinin Başkanı De Laurentiis, '75 milyondan aşağı olmaz' cevabını verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı! Napoli'ye ilk yoklama

Ama Victor Osimhen için gözünü karartmış olan yönetim vazgeçmedi. Başkan De Laurentiis'e "Bizim teklifimizi görmeden adım atma" mesajı verildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı! Napoli'ye ilk yoklama

Yeni plan şu: 65 milyon euro'yu veren 70 milyon euro'yu da verir. Yönetim kısa sürede birkaç iş adamının daha kapısını çalarak kaynak oluşturmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı! Napoli'ye ilk yoklama

Zaniolo ve Köhn'den gelecek 20 milyon euro da direkt Osimhen için kullanılacak.

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