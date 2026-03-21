Fenerbahçe'nin listesinde 3 dünya yıldızı stoper var!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Kanarya'da takviye yapılması beklenen bölgelerden birisi de stoper hattı. Bu mevki için sarı-lacivertlilerin gündemine 3 dünya yıldızını aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Bu sezon sakatlıklar sonrasında savunmada sıkıntı yaşayan ve özellikle kaptan Milan Skriniar'ın yokluğunda büyük puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Mali anlamda kulübü sıkıntıya sokmak istemeyen yönetim, bonservisi elinde olan yıldızlara yönelirken, bu bağlamda harekete geçen sarı-lacivertlilere, menajerler aracılığıyla üç isim önerildi.

Bu isimler; Real Madrid'in Alman yıldızı Antonio Rüdiger, Manchester City'nin süper starı Jhon Stones ve Manchester United'dan Harry Maguire...

BAŞKAN'IN GÖNLÜ RÜDIGER'DE

Üç futbolcunun da kulüpleriyle sözleşmeleri haziran ayında bitiyor. Başkan Sadettin Saran'ın her ne kadar 33 yaşında da olsa bu isimler arasında Antonio Rüdiger'i beğendiği belirtildi.

Rüdiger için Galatasaray'ın da devreye gireceğinin belirtilmesinin ardından Başkan Saran'ın Alman stoperi öncelikli hale getirdiği vurgulandı. Ancak yönetim, kendi başına iş yapmak istemiyor ve teknik direktör Tedesco'ya isimleri sunacak, İtalyan çalıştırıcıdan gelecek isim sonrasında harekat başlayacak.

4 YILLIK REAL MADRID DÖNEMİ

Antonio Rüdiger, 2022 yaz transfer döneminde Chelsea'yle sözleşme uzatmadı ve Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer oldu.

4 sezondur eflatun- beyazlıların formasını giyen Alman stoper, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

PEP GUARDIOLA'NIN JOKERİ OLDU

10 yıldır Manchester City forması giyen Jhon Stones, tam bir joker konumunda... 31 yaşındaki oyuncu, stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Pep Guardiola, yıldız oyuncusundan maksimum verim alıyor. Ancak Jhon Stones'u takip eden bir diğer ekip Bayern Münih.

DÜNYANIN EN PAHALI STOPERİ

Harry Maguire, 2019'da Leicester City'den Manchester United'a tam 87 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

