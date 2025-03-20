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Haberler Galatasaray Galatasaray'da çok mutluyum

Galatasaray'da çok mutluyum

Ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan Alvaro Morata Cadena Ser'de yayınlanan El Larguero programına açıklamalarda bulundu. Morata, "Galatasaray'da kalmak isterim. Elbette onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi, çok şefkatli davranıyorlar ve ben de çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübünde bir aile deneyimi yaşama şansım vardı ve Galatasaray'a gitmeye karar verdim. Kesin bir transfer değil, önümüzdeki ocak ayına kadar sözleşmem var, orada kalmam gerekirse de benim için sorun olmaz. Mutluyum, iyi adapte oldum, ama benim Milan ile sözleşmem var" dedi. İspanyol yıldız, "Türkiye ve Galatasaray çok etkileyici, çok kültürlü, size çok şey sunuyor, ayrıca takımla birlikte Antalya'ya da çok gidiyoruz, uzun deplasman yolculuğu olduğunda 3-4 günlüğüne plaja gidiyoruz ve gerçek şu ki inanılmaz" diye ekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray'da çok mutluyum

Ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan Alvaro Morata Cadena Ser'de yayınlanan El Larguero programına açıklamalarda bulundu. Morata, "Galatasaray'da kalmak isterim. Elbette onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi, çok şefkatli davranıyorlar ve ben de çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübünde bir aile deneyimi yaşama şansım vardı ve Galatasaray'a gitmeye karar verdim. Kesin bir transfer değil, önümüzdeki ocak ayına kadar sözleşmem var, orada kalmam gerekirse de benim için sorun olmaz. Mutluyum, iyi adapte oldum, ama benim Milan ile sözleşmem var" dedi. İspanyol yıldız, "Türkiye ve Galatasaray çok etkileyici, çok kültürlü, size çok şey sunuyor, ayrıca takımla birlikte Antalya'ya da çok gidiyoruz, uzun deplasman yolculuğu olduğunda 3-4 günlüğüne plaja gidiyoruz ve gerçek şu ki inanılmaz" diye ekledi.

TÜRKÇE DERSLERİ

Alvaro Morata, kısa sürede Türkiye'ye ve Galatasaray'a adapte olduğunu dile getirerek, "Türkçe öğreniyorum, biraz dersler alıyorum ve iletişim kurabiliyorum. İnsanlara çok saygı duyuyorum. Türkiye'de insanlar çok asil ve çok saygılı" bilgisini paylaştı.

FARKLI BİR DUYGU

Alvaro Morata, "Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey" dedi.

MOURINHO MESAJI

Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Alvaro Morata, "Mourinho'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek" yorumunu yaptı.

DERBİ YORUMU

Alvaro Morata, "Galatasaray- Fenerbahçe arasındaki rekabet, Madrid-Atletico ve Madrid-Barça rekabetinden çok daha ateşli ve çok daha büyük. Böylesini hiç görmedim. Maçı yönetmek için yabancı hakem geldi. Stadyumda 30 bin üzerinde polis vardı. İnanılmazdı" görüşünü belirtti.

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