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Barış takip altında
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da Kerem Aktürkloğlu gibi yuvadan uçmaya hazırlanıyor... Avrupa'dan birçok kulübün dikkatini çeken tecrübeli oyuncu için en ısrarcı takım; İngiliz devi Nottingham Forest... Ada ekibinin yaz transfer döneminde Galatasaray'a Barış için teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray ise Barış için 20 milyon euronun altında gelen teklifleri kabul etmeyecek.
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