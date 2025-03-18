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Haberler Galatasaray Barış takip altında

Barış takip altında

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da Kerem Aktürkloğlu gibi yuvadan uçmaya hazırlanıyor... Avrupa'dan birçok kulübün dikkatini çeken tecrübeli oyuncu için en ısrarcı takım; İngiliz devi Nottingham Forest... Ada ekibinin yaz transfer döneminde Galatasaray'a Barış için teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray ise Barış için 20 milyon euronun altında gelen teklifleri kabul etmeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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Barış takip altında
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da Kerem Aktürkloğlu gibi yuvadan uçmaya hazırlanıyor... Avrupa'dan birçok kulübün dikkatini çeken tecrübeli oyuncu için en ısrarcı takım; İngiliz devi Nottingham Forest... Ada ekibinin yaz transfer döneminde Galatasaray'a Barış için teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray ise Barış için 20 milyon euronun altında gelen teklifleri kabul etmeyecek.
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