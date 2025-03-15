Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları eski hakemler yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları eski hakemler yorumladı. İşte detaylar...
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"Galatasaray lehine verilen penaltıda karar doğru mu?"
Bahattin Duran: Çok net bir penaltı, çok net bir VAR müdahalesi. Böyle havaya çıkıp, ellerinizi kollarınız böyle açıp risk alırsanız o top kolunuza rakipten gelirse bu penaltı olur. Çok doğru bir penaltı. Doğal olmayan koluna geliyor. Ben bu kararı hakemin sahada vermesini beklerim.
Deniz Çoban: Bu penaltıda bir sorun yok. Bazılarının kafasına yatmayabilir ama UEFA eğitim paketlerinde birebir buna en az 5 tane örnek bulursunuz. Açarken zaten o riski alıyor. Tartışmasız bir penaltı, kart olmaz.
Bülent Yıldırım: Kart olmaz, doğru bir VAR müdahalesi ve doğru verilen bir penaltı.
"Barış Alper Yılmaz'ın Soner Dikmen'e müdahalesinde karar doğru mu?"
Deniz Çoban: Burada ya kırmızı kart olur yaralayıcı hareketten ya da kaza var. Bilerek bastığını düşünürsek bu kırmızı kart olur, ben bilerek bastığını düşünmüyorum. Geriye doğru giderken ayağınızı geriye açtığınızda denge sağlayabilirsiniz. Kazara bir temas.
Bülent Yıldırım: Yaralayıcı bir insan rakibe bakar değil mi? Barış Alper nereye bakıyor burada, topa bakıyor.
Bahattin Duran: Kazara bir temas. Kazara demeseydim net kırmızı derdim. Sol ayağıyla da basabilirdi o zaman da kazara olacaktı. Burada Barış Alper Yılmaz, Soner Dikmen'in ayaklarının nerede olduğundan habersiz. Tamamen toparlanmak için yaptığı bir hamle bu.
Bülent Yıldırım: Fotoğraftan burada doğru sonucu bulamayız. Oyuncunun topa baktığını gördük. İki oyuncu da normal bir şekilde topa yükseldiler.
Deniz Çoban: Burada dördüncü hakemin eli butonda, tam hakeme yardım edeceği sırada butonu bırakıp oyunculara yardıma gidiyor.
Bülent Yıldırım: Bu özetle bir futbol kazası, burada bir ihlal söz konusu değil.
"Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: Potansiyel penaltı beklentisinin olduğu pozisyonlarda bir kontrol gerekir, o kontrol için zamana ihtiyaç var. Bu sürenin, bu pozisyon özelinde kontrol için yeterli olmadığı fikrindeyim. Benim hissettiğim VAR'la hakem arasında bir konuşma olmadı. Burada bir ikili mücadele var, savunma oyuncusunun eli doğal konumda değil. Elini orada niye tutuyor oyuncu? Beyazlı oyuncunun top önüne düşecek ve eline temas ettiği için oradan gidiyor top. Benim için bu bir penaltı. Davinson elini gereksiz yere rakibine sarmış, penaltı verilse çok daha doğru bulurdum.
Bahattin Duran: Pozisyonun başlangıcında ofsayt söz konusu değil. Topun havadan geleceğini Gaich de Davinson Sanchez de biliyor. Davinson Sanchez vurduktan sonra ikisi de havaya bakıyor. Davinson elini rakibinin göğsünden sararak bir risk alıyor. Normalde bu ikili mücadele ama bu el doğal değil. O top geldikten sonra ele vurdu. Davinson Sanchez'in doğal olmayan eline geldi. Benim için bu bir ihlal ve penaltı.
Bülent Yıldırım: Futbol burada penaltı bekliyor mu?
Bahattin Duran: Ben bekliyorum.
Deniz Çoban: Ben de bekliyorum hocam.
Bülent Yıldırım: El biraz daha açık olsa Gaich'in bedeninden veya ikinci bir hamle yapsa yüzde 100 penaltı diyeceğim. Bu şekliyle çok zor, neyi kriter alacak hakem? Subjektif bir karar değil mi bu, VAR müdahalesi gerekir mi? Sizin için penaltıysa VAR neden karışmıyor?
Deniz Çoban: Galatasaraylı oyuncunun elleri bence doğal konumda değil. Sizin rakibinizi sarmanız doğal konum değil. Gaich'in tek amacı topu almak. Bence VAR da karışmalıydı.
Bülent Yıldırım: Çok özel bir pozisyon. UEFA eğitimlerinde ben buna benzer bir pozisyon hatırlamıyorum. Bunun tartışılması lazım. O yüzden ben buna penaltı veya değil diyemiyorum. Hakemin kararını destekliyorum.
"Petrusenko'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: Ceza alanı içinde de olsa dışında da olsa benim için bir önemi yok. Oyuncunun kendini çok kolay yere bıraktığını düşünüyorum ben. İçeride de olsa dışarıda da olsa devam benim için. Futbolun doğasında olan bir temas.
Bülent Yıldırım: Pozisyon dışarda, VAR karışamaz.
Bahattin Duran: Bu pozisyonda devam kararını eleştirmem ama bir hakem buna faul de verebilir.
(NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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