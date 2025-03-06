Galatasaray’da kaleci harekatı! Sambacı yıldız radar altında
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken kaleci arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde birçok aday yer alırken son olarak Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen 26 yaşındaki kaleci Hugo Souza gündeme geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Aslan'ın sezon sonunda scout ekibinden elecek rapora göre transfere karar vereceği de gelen haberler arasında.
4 MAÇTA GOL YEMEDİ
Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan 1,99'luk Souza söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol görürken 4 maçta ise rakiplere geçit vermedi.
Ocak ayında takıma takılan tecrübeli kalecinin kontratı 2028 yılında sona erecek.
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