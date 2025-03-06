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Haberler Galatasaray Galatasaray’da kaleci harekatı! Sambacı yıldız radar altında

Galatasaray’da kaleci harekatı! Sambacı yıldız radar altında

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken kaleci arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde birçok aday yer alırken son olarak Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen 26 yaşındaki kaleci Hugo Souza gündeme geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray’da kaleci harekatı! Hugo Souza radar altında

Sezon sonunda Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray kaleci arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray’da kaleci harekatı! Hugo Souza radar altında

SCOUTLAR İZLİYOR

Listesinde bir çok aday bulunan Sarı-Kırmızılı takımın gündemine son olarak Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı file bekçisi Hugo Souza geldi.

Galatasaray’da kaleci harekatı! Hugo Souza radar altında

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray'ın 26 yaşındaki kaleciyi scout ekibine izlettirdiği öne sürülüyor.

Galatasaray’da kaleci harekatı! Hugo Souza radar altında

Aslan'ın sezon sonunda scout ekibinden elecek rapora göre transfere karar vereceği de gelen haberler arasında.

Galatasaray’da kaleci harekatı! Hugo Souza radar altında

4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan 1,99'luk Souza söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol görürken 4 maçta ise rakiplere geçit vermedi.

Galatasaray’da kaleci harekatı! Hugo Souza radar altında

Ocak ayında takıma takılan tecrübeli kalecinin kontratı 2028 yılında sona erecek.

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