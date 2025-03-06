Galatasaray’da kaleci harekatı! Sambacı yıldız radar altında

Sezon sonunda Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray kaleci arayışlarını sürdürüyor.

SCOUTLAR İZLİYOR Listesinde bir çok aday bulunan Sarı-Kırmızılı takımın gündemine son olarak Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı file bekçisi Hugo Souza geldi.