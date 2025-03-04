Antalya’da kamp

Deplasmanda Alanya ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda Antalya'ya erkenden giderek kampa girilmesi planlanıyor. Antalya'daki güzel havayı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar burada 2 ya da 3 gün geçirip, maç için Alanya'ya hareket edecek.

ASLAN DÜN ÇALIŞTI BUGÜN İZİN YAPACAK

Kasımpaşa beraberliğinin ardından, Alanya maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan G.Saray'da dün dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla sona ererken, teknik direktör Okan Buruk oyuncularına bugün için izin verdi.