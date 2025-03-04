  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Antalya’da kamp

Antalya’da kamp

Oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamayan G.Saray'da tüm hazırlıklar Pazar günü kazanmak üzerine yapılıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalya’da kamp

Deplasmanda Alanya ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda Antalya'ya erkenden giderek kampa girilmesi planlanıyor. Antalya'daki güzel havayı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar burada 2 ya da 3 gün geçirip, maç için Alanya'ya hareket edecek.

ASLAN DÜN ÇALIŞTI BUGÜN İZİN YAPACAK

Kasımpaşa beraberliğinin ardından, Alanya maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan G.Saray'da dün dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla sona ererken, teknik direktör Okan Buruk oyuncularına bugün için izin verdi.

ManU'dan Osimhen atağı!
F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe yıldız futbolcu için düğmeye bastı! Dengeleri değiştiren adam...
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
F.Bahçeli yıldıza Alman kancası!
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 4 Mart Salı 2025 Bugünkü maçlar 4 Mart Salı 2025 08:04
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:10
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:10
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:09
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:01
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 01:00
Daha Eski
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 00:59
F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! 00:47
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:44
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:43
F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! 00:41
Piatek: Kazanmak önemliydi! Piatek: Kazanmak önemliydi! 00:19