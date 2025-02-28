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Haberler Galatasaray Kupada erken final

Kupada erken final

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Galatasaray sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Kupada erken final

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Galatasaray sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 5 puanla grubu ikinci bitirerek çeyrek finale yükseldi. Konyaspor ise 7 puanla liderliği aldı. İlk yarıda daha etkili olan Aslan'da 16'da Yusuf Demir sert vurdu, kaleci Deniz çok iyi çıkardı. 31'de bu kez Berkan denedi, yine Deniz gole izin vermedi. 37'de de Mertens'in golü faul nedeniyle iptal oldu.

DERBİ DEPLASMANDA

İKINCI yarıda Konyaspor fırsatlar buldu. 59'da Prip'in şutunda Günay çıkardı. Rotasyonlu kadroyla sonuç alamayan Okan Buruk, as futbolcuları sahaya sürdü. Osimhen 74 ve 82'te pozisyonlardan yararlanamadı. 83'te Metehan boş kale önünde golü yapamadı. Son bölümdeki baskıdan da gol sesi çıkmadı. İkinci olan Cimbom; kendi gruplarını lider bitirip seri başı olan ezeli rakipleri; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan biriyle eşleşecek ve bu karşılaşma deplasmanda olacak.

KORKUMUZ YOK

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçını değerlendirdi. Buruk, çeyrek finalde ezeli rakipleriyle eşleşme durumunu, "Bir turda birileriyle eşleşeceksiniz. Biz Galatasaray'ız, kimle oynarsak oynayalım elimizden geleni yapacağız. Keşke eşleşmeseydik diye korkumuz yok" dedi. Maçı yorumlayan başarılı hoca, "Son maçta oynamayan 11 oyuncuyla maça çıktım. Sonlara doğru hücumcuları oyuna aldık. Günün sonunda değerli olan sakatlıksız kapatmak" diye ekledi.

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