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Haberler Galatasaray TFF'den derbi çağrısı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TFF'den derbi çağrısı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanlarına Riva'da buluşma çağrısı yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 18:38
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TFF'den derbi çağrısı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanına birlik beraberlik çağrısında bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

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