Yusuf Demir kafa karıştırdı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında Boluspor'u deplasmanda 4-1'le geçti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada hem üç puanı hem de genç yıldızlarını kazandı. Özellikle öyle bir isim vardı ki; adeta mücadeleye damga vurdu. O isim; G.Saray'ın iki sezon önce kadrosuna kattığı Yusuf Demir... Bolu karşısında harika bir oyun ortaya koyan Yusuf; 1 gol, 2 asistle maçın kahramanı oldu.

PLANLARINA DAHİL EDECEK

Yusuf'un bu performansı, teknik direktör Okan Buruk'un da kafasını karıştırdı. Öğrencisinin harika bir oyun ortaya koymasının ardından tecrübeli teknik adam; ligin ikinci yarısında; Yusuf'u planlarına dahil etme kararı aldı ve 21 yaşındaki oyuncuya daha fazla süre vermek için kolları sıvadı. Buruk, sezon başında yaptığı açıklamada; yaz hazırlık kampının en iyi iki isminden birinin 21 yaşındaki Yusuf Demir olduğunu söylemişti.