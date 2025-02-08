  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Yusuf Demir kafa karıştırdı

Yusuf Demir kafa karıştırdı

Galatasaray’ın genç yıldızı Yusuf Demir, kupadaki Bolu maçında 1 gol, 2 asistle oynadı. Performansıyla parmak ısırtan 21 yaşındaki oyuncu, forma için hazır olduğunu gösterdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yusuf Demir kafa karıştırdı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında Boluspor'u deplasmanda 4-1'le geçti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada hem üç puanı hem de genç yıldızlarını kazandı. Özellikle öyle bir isim vardı ki; adeta mücadeleye damga vurdu. O isim; G.Saray'ın iki sezon önce kadrosuna kattığı Yusuf Demir... Bolu karşısında harika bir oyun ortaya koyan Yusuf; 1 gol, 2 asistle maçın kahramanı oldu.

PLANLARINA DAHİL EDECEK

Yusuf'un bu performansı, teknik direktör Okan Buruk'un da kafasını karıştırdı. Öğrencisinin harika bir oyun ortaya koymasının ardından tecrübeli teknik adam; ligin ikinci yarısında; Yusuf'u planlarına dahil etme kararı aldı ve 21 yaşındaki oyuncuya daha fazla süre vermek için kolları sıvadı. Buruk, sezon başında yaptığı açıklamada; yaz hazırlık kampının en iyi iki isminden birinin 21 yaşındaki Yusuf Demir olduğunu söylemişti.

Reklam
F.Bahçe'den bir stoper transferi daha!
DİĞER
İşte Ferdi Baba’nın bağışladığı mallar! "3 milyarlık servetin %10'u..."
ABD İsrail'e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze'ye "emlak" dedi: Acelemiz yok
G.Saray'a 2 yıldız daha!
G.Saray'dan hücuma flaş takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:01
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:00
Daha Eski
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:50
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:48
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:29
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:28
G.Saray'dan hücuma flaş takviye! G.Saray'dan hücuma flaş takviye! 00:01
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 23:41