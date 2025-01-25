Zafer vakti

Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, bugün evinde Konyaspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-kırmızılılar, hafta içinde de Dinamo Kiev'i yenememiş ve Avrupa Ligi'nde ilk 8 şansını zora sokmuştu. Üst üste alınan bu iki beraberlik sonrasında taraftarlarını üzen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konya karşısında öğrencilerinden mutlak galibiyet istedi.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALALIM

Okan Buruk'un, "Aldığımız sonuçlar bize yakışmadı. Konyaspor maçıyla birlikte bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmalı ve taraftarımızın gönlünü yeniden almalıyız. Sizden bu maçta galibiyet bekliyorum" dediği öğrenildi. Buruk, Konyaspor, karşısında alınacak galibiyetin moralleri yerine getireceğinin de altını çizdi. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'la 48'inci kez karşılaşacak. Geride kalan 47 maçın 34'ünü G.Saray, 5'ini Konya kazandı. 8 maç berabere bitti.

GALATASARAY - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

MUSLERA

SALLAI

DAVİNSON

ABDÜLKERİM

JAKOBS

TORREİRA

BERKAN (SARA)

BARIŞ

MERTENS

YUNUS

OSİMHEN

SLOWİK

NİKOLA

ADİL

BAZOER

GUİLHERME

JEVTOVİC

OĞULCAN

MELİH

YUSUF

PEDRİNHO

KRAMER

MAÇ BAŞINA 1.4 GOL YEDİ

GALATASARAY, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 8'ini kazanan sarı-kırmızılılar, 2 maçta berabere kaldı. Cimbom bu maçlarda kalesinde ise 14 gol gördü. Aslan maç başına 1.4 gol yiyor.

YOUNG BOYS'TAN SONRA...

BU sezon resmi maçlarda son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a yenilen G.Saray, daha sonraki maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, toplam 25 karşılaşmada 17 galibiyet alırken 8 kez berabere kaldı.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ

BU sezon hücumda başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'deki bütün maçlarda gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 19 karşılaşmada toplam 52 gol kaydetti.