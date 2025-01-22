GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan transfer kararı!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluğundaki önemli isimlerinden Kerem Demirbay için ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Yıldız oyuncu geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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"AYRILMAYACAĞIM"
Yıldız oyuncu, "W.Bremen'in bana ilgisi var ama kesinlikle Galatasaray'dan ayrılmayacağım" diye konuştu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta görev alan Kerem Demirbay, 3 asistlik katkı sağladı.
Piyasa değeri 3.8 milyon Euro olan orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
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