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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan transfer kararı!

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan transfer kararı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluğundaki önemli isimlerinden Kerem Demirbay için ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Yıldız oyuncu geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 11:10
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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan transfer kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Kerem Demibay için ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan transfer kararı!

Geçen sezonki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kerem Demirbay, bu yılki formu ile eleştiriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan transfer kararı!

İsmi çok sayıda takımla birlikte anılan ve konu hakkında açıklama yapan Kerem, G.Saray'da kalacağını belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan transfer kararı!

"AYRILMAYACAĞIM"

Yıldız oyuncu, "W.Bremen'in bana ilgisi var ama kesinlikle Galatasaray'dan ayrılmayacağım" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan transfer kararı!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta görev alan Kerem Demirbay, 3 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan transfer kararı!

Piyasa değeri 3.8 milyon Euro olan orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

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