Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu
Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sarı kırmızılı yönetimin sezon başında kadroya katılan yıldız ismin ara transfer döneminde veda edeceği öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 51'e yükseltti. Akdeniz ekibiyse puanını 10'a çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde salı günü Dinamo Kiev ile oynayacağı maçı kazanarak Hatay beraberliğini unutturmak isteyen Galatasaray'da bir yandan ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde takıma kazandıracağı isimlerle yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna sonuna kadar devam etmek istiyor.
Başta Milan Skriniar ve Georges Mikautadze ile birlikte birçok yıldızla temas halinde olan Cimbom'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
BATSHUAYI AYRILIĞIN EŞİĞİNDE
Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Michy Batshauyi son dönemde kayıpları oynuyor.
Sezona Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü atarak iyi başlayan Belçikalı forvet, Osimhen'in transferi sonrası takımdaki 3. forvet durumuna düşmüştü.
Ligde geride kalan 19 haftada 5 kez fileleri havalandıran Batsman lakaplı forvetin son dönemdeki formsuzluğu endişe yarattı.
Ligde son olarak Hatay deplasmanında ikinci yarı sahaya giren 31 yaşındaki golcünün kötü performansı, Galatasaray'da golcü transferinin önemini gösterdi.
Icardi'nin sakatlığı sonrası süreleri artan ama buna karşılık performansı da düşen Batshuayi'nin fiziksel olarak da iyi durumda olmadığı gözlendi.
Galatasaray'a 3 senelik anlaşma karşılığında imza parasıyla beraber 12 milyon euroya imza atan Batshuayi'nin iyi durumda olmaması nedeniyle golcü transferinin olmazsa olmaz olduğu belirtildi.
Milliyet'in haberine göre tecrübeli forvete yapılan tekliflerin de değerlendirilmesi fikri, yöneticiler arasında konuşulmaya başlandı.
Michy Batshuayi bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı.
Belçikalı forvet, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Batshuayi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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