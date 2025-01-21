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Haberler Galatasaray Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sarı kırmızılı yönetimin sezon başında kadroya katılan yıldız ismin ara transfer döneminde veda edeceği öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 14:53
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezon Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor maçlarının ardından üçüncü puan kaybını yaşadı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Galatasaray'ın golü Victor Osimhen'den (p) gelirken, Atakaş Hatayspor'un golünü Cemali Sertel kaydetti.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 51'e yükseltti. Akdeniz ekibiyse puanını 10'a çıkardı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

UEFA Avrupa Ligi'nde salı günü Dinamo Kiev ile oynayacağı maçı kazanarak Hatay beraberliğini unutturmak isteyen Galatasaray'da bir yandan ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Sarı-kırmızılılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde takıma kazandıracağı isimlerle yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna sonuna kadar devam etmek istiyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Başta Milan Skriniar ve Georges Mikautadze ile birlikte birçok yıldızla temas halinde olan Cimbom'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

BATSHUAYI AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Michy Batshauyi son dönemde kayıpları oynuyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Sezona Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü atarak iyi başlayan Belçikalı forvet, Osimhen'in transferi sonrası takımdaki 3. forvet durumuna düşmüştü.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Ligde geride kalan 19 haftada 5 kez fileleri havalandıran Batsman lakaplı forvetin son dönemdeki formsuzluğu endişe yarattı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Ligde son olarak Hatay deplasmanında ikinci yarı sahaya giren 31 yaşındaki golcünün kötü performansı, Galatasaray'da golcü transferinin önemini gösterdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Icardi'nin sakatlığı sonrası süreleri artan ama buna karşılık performansı da düşen Batshuayi'nin fiziksel olarak da iyi durumda olmadığı gözlendi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Galatasaray'a 3 senelik anlaşma karşılığında imza parasıyla beraber 12 milyon euroya imza atan Batshuayi'nin iyi durumda olmaması nedeniyle golcü transferinin olmazsa olmaz olduğu belirtildi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Milliyet'in haberine göre tecrübeli forvete yapılan tekliflerin de değerlendirilmesi fikri, yöneticiler arasında konuşulmaya başlandı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Michy Batshuayi bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Belçikalı forvet, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Sezon başında transfer olmuştu

Batshuayi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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