Galatasaray Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynayacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarının ardından topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla da tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 20 Ocak Pazartesi günü yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Temsilcimiz, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 21 Ocak Salı günü konuk edecek.