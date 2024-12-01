Aslan'ın gözü seride

Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Okan Buruk ve öğrencileri bu akşam saat 19.00'da evinde ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlikle yenilgisiz devam eden Aslan; 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alan Eyüpspor'la karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen sarı- kırmızılılar; bu akşam ligde taraftarları önünde hata yapmak istemiyor.

15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, son 15 maçta hiç kaybetmedi. İki kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk'un ekibi, söz konusu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Cimbom son yenilgisini sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakasında Young Boys'a karşı 1-0'lık sonuçla yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar ligde liderliği alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 4 sırada yer bularak son derece başarılı bir grafiğe imza attı.

ARDA TURAN BU KEZ RAKİP

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, altyapısından yetiştiği ve büyük başarılar kazanıp futbolu bıraktığı Galatasaray'a rakip oluyor. Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor. Eflatun-sarılı takımı Süper Lig'e çıkararak önemli bir başarı gösteren Arda Turan, bugünkü maçla efsanesi olduğu takıma karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez sahada yer alacak.

TANIDIK YÜZLER

RAMS Park'ta bu akşam Galatasaray'ın konuğu olacak Eyüpspor'da tanıdık yüzler dikkat çekiyor. Galatasaray'da daha önce forma giyen Dubois, Emre Akbaba ve Caner Erkin, Eyüpspor'da sahaya çıkacak.

EYÜP'TE KRİTİK EKSİKLER

Eyüpspor, Galatasaray maçında 7 önemli isimden yararlanamayacak. Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı kart cezaları, Recep Niyaz, Midtsjö, Umut Meraş ve Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı oynamayacak. Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 maçta süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de görev alması beklenmiyor.

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun- sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. Eyüpspor, bugünkü maçla G.Saray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım olacak.

İŞTE GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Caner, Emre, Dorukhan, Obeng, Saiz, Thiam, Bruno