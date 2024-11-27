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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine forvet arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın yerine 3 aday belirledi. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 09:32
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Galatasaray'da kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalan çalışmalar yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Teknik heyetin raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılardan önceliklerden biri forvet transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ ön çapraz bağının koptuğu açıklandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Önümüzdeki günlerde ameliyat olması beklenen tecrübeli yıldız, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Icardi'nin yerini doldurmak için düğmeye basan yönetim, bu bölgeye üç aday belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Kadrosuna bir forvet katmak isteyen Aslan'da gözler Arjantinli yıldızlara çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Icardi'nin sakatlığında Aslan'ın rotalarından biri yine Güney Amerika oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

BELTRAN VE CORREA LİSTEDE

İtalya basınında, Lucas Beltran ve Joaquin Correa'nın listede bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Fiorentina ile 2028'e kadar kontratı olan 23 yaşındaki Beltran'ın kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Joaquiın Correa'nın ise bonservisinin alınabileceği aktarılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

MICHAIL ANTONIO DA GÜNDEMDE

Premier Lig'den West Ham'ın forveti Michail Antonio'nun isminin Galatasaray'la geçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday

Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki forvetin ocak ayında ayrılabileceği savunuldu.

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