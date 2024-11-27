TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da golcü operasyonu! Icardi'nin yerine 3 aday
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine forvet arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın yerine 3 aday belirledi. İşte o isimler... (GS spor haberi)
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Önümüzdeki günlerde ameliyat olması beklenen tecrübeli yıldız, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Icardi'nin yerini doldurmak için düğmeye basan yönetim, bu bölgeye üç aday belirledi.
Kadrosuna bir forvet katmak isteyen Aslan'da gözler Arjantinli yıldızlara çevrildi.
Icardi'nin sakatlığında Aslan'ın rotalarından biri yine Güney Amerika oldu.
BELTRAN VE CORREA LİSTEDE
İtalya basınında, Lucas Beltran ve Joaquin Correa'nın listede bulunduğu belirtildi.
Fiorentina ile 2028'e kadar kontratı olan 23 yaşındaki Beltran'ın kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.
Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Joaquiın Correa'nın ise bonservisinin alınabileceği aktarılıyor.
MICHAIL ANTONIO DA GÜNDEMDE
Premier Lig'den West Ham'ın forveti Michail Antonio'nun isminin Galatasaray'la geçtiği iddia edildi.
Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki forvetin ocak ayında ayrılabileceği savunuldu.
2015'ten beri West Ham'da olan Jamaikalı forvet; 321 maçta 83 gol attı, 41 asist yaptı ve Konferans Ligi'ni kazandı.
Deneyimli yıldız bu sezon 13 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.
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