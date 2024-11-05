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Haberler Galatasaray

Galatasaray korkusu

Tottenham Menajeri Postecoglou, Aston Villa'yı 4-1 yendikleri maçın ardından G.Saray ile ilgili konuştu. Postecoglou, "Perşembe günü Avrupa Ligi'nde G.Saray'a karşı büyük bir maçımız var, zor olacak. Bu maçı erken final olarak görüyoruz" dedi. Tottenham, ilk 3 karşılaşmasında 9 puanla 2, Aslan ise 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Galatasaray korkusu

Tottenham Menajeri Postecoglou, Aston Villa'yı 4-1 yendikleri maçın ardından G.Saray ile ilgili konuştu. Postecoglou, "Perşembe günü Avrupa Ligi'nde G.Saray'a karşı büyük bir maçımız var, zor olacak. Bu maçı erken final olarak görüyoruz" dedi. Tottenham, ilk 3 karşılaşmasında 9 puanla 2, Aslan ise 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

TOTENHAM'DA BEŞ SAKAT VAR

Tottenham'da Galatasaray karşılaşması öncesi Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert'e ek olarak pazar günü oynanan Aston Villa maçında Cristian Romero ve Richarlison da dahil oldu.

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