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Haberler Galatasaray

Buruk değiştirdi

Süper Lig'in 10. haftasını lider kapatan Okan Buruk'un Galatasaray'ı hücum performansıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Buruk değiştirdi

Süper Lig'in 10. haftasını lider kapatan Okan Buruk'un Galatasaray'ı hücum performansıyla dikkat çekiyor. Buruk'un bu sezonu, ilk iki sezonunu geride bıraktı; hücumda patlama yaptı. Buruk'un ilk 10 haftalar baz alındığında elde ettiği sonuçlar, Galatasaray'ın oyununun değiştiğini de gösteriyor.

PUAN ORTALAMASI 2.8

2022-23'te daha temkinli bir yapı kuran Buruk, 2023-24'te her alanda ilerleme kaydetti. 2024-2025 sezonunda ise hücum üretkenliği adeta patlama yapmış durumda. 10 haftayı namağlup tamamlayan Cimbom 2.8 puan ortalaması yakaladı.

2.9 GOL ORTALAMASI

Bu sezon maç başına 2.9 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, geçen sezona kıyasla maç başına 1 gol fazla atıyor. Savunmada geçen sezonu arayan Cimbom bu sezon maç başına 0,5 daha fazla gol yedi. Yani hem fazla attı hem de fazla gol yedi.

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