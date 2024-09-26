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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 ile geçti. Sarı-kırmızılılarda galibiyetin mutluluğu yaşanırken teknik direktör Okan Buruk ile Batshuayi arasında yaşanan gergin diyalog dikkat çekti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:24
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Baba Rahman (k.k.), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...

OKAN BURUK'UN GOLCÜ TERCİHLERİ

Kadrosunda 3 yıldız golcüsü bulunan Galatasaray'da Okan Buruk maça Osimhen tercihi ile başladı. Sarı-kırmızılı formayla üçüncü resmi maçına çıkan Osimhen, Yunus Akgün'ün golünde asist yapma başarısı gösterdi ve 78. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, çıktığı ilk maçta ise fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...

Sarı-kırmızılıların diğer golcüsü Michy Batshuayi de 87. dakikada oyuna dahil oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...

OKAN BURUK'TAN BATSHUAYİ'TE TEPKİ

Maç 2-1 devam ederken uzatma bölümünde Michy Batshuayi, PAOK'un baskısı sırasında üst üste 2 kez top kaybı yaptı. Milliyet'te yer alan haberde bunun üzerine Teknik Direktör Okan Buruk kenarda oldukça sinirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...

Saha kenarında kendisine ayrılan alanın sonuna kadar giden Okan Buruk eliyle 2 işareti yaparak oyuncusuna tepki gösterdi ve uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...

Batshuayi'nin o anlardaki moralsiz görüntüsü ise ekranlara yansıdı. Osimhen ve Icardi'den sonra tercih edilen yıldız golcünün hareketleri sosyal medyada da oldukça gündem oldu.

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