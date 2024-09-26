GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi'ye sert tepki! O anlar dikkat çekti...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 ile geçti. Sarı-kırmızılılarda galibiyetin mutluluğu yaşanırken teknik direktör Okan Buruk ile Batshuayi arasında yaşanan gergin diyalog dikkat çekti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Baba Rahman (k.k.), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, çıktığı ilk maçta ise fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılıların diğer golcüsü Michy Batshuayi de 87. dakikada oyuna dahil oldu.
OKAN BURUK'TAN BATSHUAYİ'TE TEPKİ
Maç 2-1 devam ederken uzatma bölümünde Michy Batshuayi, PAOK'un baskısı sırasında üst üste 2 kez top kaybı yaptı. Milliyet'te yer alan haberde bunun üzerine Teknik Direktör Okan Buruk kenarda oldukça sinirlendi.
Saha kenarında kendisine ayrılan alanın sonuna kadar giden Okan Buruk eliyle 2 işareti yaparak oyuncusuna tepki gösterdi ve uyarıda bulundu.
GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Batshuayi'nin o anlardaki moralsiz görüntüsü ise ekranlara yansıdı. Osimhen ve Icardi'den sonra tercih edilen yıldız golcünün hareketleri sosyal medyada da oldukça gündem oldu.
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