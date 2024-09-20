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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi yorumu!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından olan Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken yorumlar geldi. İşte Melo'nun sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 15:23
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GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi yorumu!

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Melo Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi yorumu!

"DERBİYİ UMARIM GALATASARAY KAZANIR"
"Rio'da Galatasaray için çarpan bir kalp var. Her maçı takip ediyorum. Her maçta bir taraftar olarak hep ekran başındayım. Derbiyi de takip edeceğim. Umarım Galatasaray kazanır."

GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi yorumu!

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK..."

Galatasaray'ın Kadıköy şampiyonluğunu hatırlayalım; Selçuk - Melo ikilisi totalde 40 gole yakın katkıda bulundu. Tarihin en önemli ikilisiydik diyebilirim. Galatasaray'a hizmet etmeyi isterim. Yöneticilik, Sportif Direktörlük, Antrenörlük anlamında isterim.

GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi yorumu!

Hangi pozisyon olursa mutlaka Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Galatasaray taraftarını çok özledim...

GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi yorumu!

"TORREIRA İLE KIYASLANMAM DOĞRU DEĞİL"

Lucas Torreira ile kıyaslanmam doğru değil aslında. Farklı tip oyuncularız.

GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi yorumu!

Galatasaray'daki Felipe Melo, bir sezonda 16 gol atmıştı, karşılaştırmak doğru değil aslında.

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