GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi yorumu!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından olan Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken yorumlar geldi. İşte Melo'nun sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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"DERBİYİ UMARIM GALATASARAY KAZANIR"
Hangi pozisyon olursa mutlaka Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Galatasaray taraftarını çok özledim...
"TORREIRA İLE KIYASLANMAM DOĞRU DEĞİL"
Lucas Torreira ile kıyaslanmam doğru değil aslında. Farklı tip oyuncularız.
Galatasaray'daki Felipe Melo, bir sezonda 16 gol atmıştı, karşılaştırmak doğru değil aslında.
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