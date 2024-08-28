TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda
İstanbul devleri, transfer dönemi kapanmadan kadrolarına son dokunuşları yapmak için operasyonlarını hızla sürdürüyor. Saha dışındaki rekabetin de kızıştığı günlerde İspanyol basını, üç büyüklerin transfer derbisini resmen açıkladı. O oyuncu için savaşıyorlar... | Son dakika Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş transfer haberleri (GS FB BJK spor haberi)
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Fenerbahçe cephesinde ise durum ezeli rakibinden pek farklı değil.
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynadıkları Rizespor maçını 5 - 0 kazanarak 7 puanla ligde liderliğe yerleşen sarı lacivertli ekip, sakatlıktan dönen orta sahaları Fred sayesinde rahat bir nefes almaya başladı.
Mourinho ise Fred ile hasret giderdikten sonra transfer operasyonuna geri dönmüş ve Galatasaray'ın da talip olduğu İspanyol stoper için görüşmelere başlamıştı.
Beşiktaş ise deplasmanda oynadığı Avrupa Ligi maçında Lugano ile karşı karşıya gelmiş ve 3 - 3 beraberlikle saha avantajını almıştı.
Transferleri ile bu dönemi güzel kapatacak gibi gözüken siyah beyazlı ekip, hücum hattına Immobile ve R. Silva'yı kattıktan sonra yüzünü savunma transferine dönmüştü.
Ezeli rakipler transfer savaşına girmişken Beşiktaş'ın da aynı stoper için sessiz bir görüşme yürüttüğü ortaya çıkmıştı! İşte üç büyüklerin taraftarlarının da merakla beklediği o isim...
Mario Hermoso, bu transfer döneminde serbest kalan tecrübeli İspanyol stoper.
Aynı zamanda sol bek pozisyonunda da oynayabilen yıldız oyuncu, LaLiga ekibi ile 174 maça çıkmış ve 10 gol / 6 asist katkısı sunmuştu.
Mario Hermoso, futbolculuk kariyerine Real Madrid altyapısında başlamış ve eflatun-beyazlıların A takımında şans bulamamıştı.
İddiaya göre önce Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon euroluk teklifini kabul etmedi.
Ardından devreye Kanarya girdi ve oyuncuya senelik 5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklif etti.
Sarı lacivertli yönetimin, Hermoso'nun 10 milyon euro imza parasını çok bulduğu ve fiyatı aşağıya çekmeye çalıştığı biliniyordu.
Son olarak Galatasaray'ın da oyuncu ile ilgilendiği İspanyol basını tarafından açıklandı.
Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki stoper, henüz hiçbir kulüple anlaşma yapmadı.
Kariyerindeki en yüksek değere serbest kaldığı Atletico Madrid'de oynadığı 2021 yılında 35 milyon Euro ile ulaşmıştı.
İspanyol stoperin Süper Lig devlerinden yoğun ilgi gördüğü ve bunun üzerine anlaşma sağlamaya sıcak baktığı biliniyor, vereceği karar ise taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.
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