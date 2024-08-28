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TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

İstanbul devleri, transfer dönemi kapanmadan kadrolarına son dokunuşları yapmak için operasyonlarını hızla sürdürüyor. Saha dışındaki rekabetin de kızıştığı günlerde İspanyol basını, üç büyüklerin transfer derbisini resmen açıkladı. O oyuncu için savaşıyorlar... | Son dakika Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş transfer haberleri (GS FB BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:40
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TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'daki maçlar ile birlikte üç büyükler, sezona hızlı başladı. Şüphesiz bu takımlar içerisinde en çok baskı altında olan Galatasaray'dı.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Sarı kırmızılılar transfer limiti engelini aşmak için "Devler Ligi" biletini almalıydı. Kendi evinde Young Boys'a 1 - 0 yenilen Galatasaray, eşleşmeyi kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve yönünü Avrupa Ligi'ne çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Eleştirilerde özellikle savunma hatlarını güçlendirmeleri gerektiği belirtilen sarı kırmızılı ekibin, İspanyol stoper ile ilgilendiği taraftarlara yabancı basın tarafından müjdelendi.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Fenerbahçe cephesinde ise durum ezeli rakibinden pek farklı değil.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynadıkları Rizespor maçını 5 - 0 kazanarak 7 puanla ligde liderliğe yerleşen sarı lacivertli ekip, sakatlıktan dönen orta sahaları Fred sayesinde rahat bir nefes almaya başladı.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Mourinho ise Fred ile hasret giderdikten sonra transfer operasyonuna geri dönmüş ve Galatasaray'ın da talip olduğu İspanyol stoper için görüşmelere başlamıştı.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Beşiktaş ise deplasmanda oynadığı Avrupa Ligi maçında Lugano ile karşı karşıya gelmiş ve 3 - 3 beraberlikle saha avantajını almıştı.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Transferleri ile bu dönemi güzel kapatacak gibi gözüken siyah beyazlı ekip, hücum hattına Immobile ve R. Silva'yı kattıktan sonra yüzünü savunma transferine dönmüştü.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Ezeli rakipler transfer savaşına girmişken Beşiktaş'ın da aynı stoper için sessiz bir görüşme yürüttüğü ortaya çıkmıştı! İşte üç büyüklerin taraftarlarının da merakla beklediği o isim...

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Mario Hermoso, bu transfer döneminde serbest kalan tecrübeli İspanyol stoper.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Aynı zamanda sol bek pozisyonunda da oynayabilen yıldız oyuncu, LaLiga ekibi ile 174 maça çıkmış ve 10 gol / 6 asist katkısı sunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Mario Hermoso, futbolculuk kariyerine Real Madrid altyapısında başlamış ve eflatun-beyazlıların A takımında şans bulamamıştı.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

İddiaya göre önce Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon euroluk teklifini kabul etmedi.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Ardından devreye Kanarya girdi ve oyuncuya senelik 5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklif etti.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Sarı lacivertli yönetimin, Hermoso'nun 10 milyon euro imza parasını çok bulduğu ve fiyatı aşağıya çekmeye çalıştığı biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Son olarak Galatasaray'ın da oyuncu ile ilgilendiği İspanyol basını tarafından açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki stoper, henüz hiçbir kulüple anlaşma yapmadı.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

Kariyerindeki en yüksek değere serbest kaldığı Atletico Madrid'de oynadığı 2021 yılında 35 milyon Euro ile ulaşmıştı.

TRANSFER HABERİ | Üç büyüklerin transfer savaşı! İspanyol stoper yolda

İspanyol stoperin Süper Lig devlerinden yoğun ilgi gördüğü ve bunun üzerine anlaşma sağlamaya sıcak baktığı biliniyor, vereceği karar ise taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

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