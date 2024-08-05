Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Galatasaray'da, Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Birçok bölgeye takviye yapma kararı alan sarı kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Cimbom'un gündemindeki o yıldız, transfer ateşini sosyal medyadan yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 14:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Galatasaray'da Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık Süper Kupa yenilgisinin ardından transfer çalışmaları kararlılık kazanmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosu adına transfer görüşmeleri için temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, dün Florya'daydı. Sarı-Kırmızılılar, yeni transfer görüşmeleri için bir araya gelirken, masadaki isimler hakkında yeniden toplantı gerçekleştirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Hatipoğlu'nun, transferler için yoğun bir şekilde mesai harcadığı bilgisine ulaşıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

OLIVEIRA'YA TALİP ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan, bir dönem kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira'nın adı uzun bir süredir gönderilecekler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi kalan Portekizli yıldız oyuncunun geleceği ise merak konusuydu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Gelen haberlere göre 32 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor devreye girdi. Cim Bom'un da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

SARA RESMEN AÇIKLANDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı önceki gece İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu için 18 milyon Euro ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Sara, her bir futbol sezonu için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk ücret alacak. Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, 14 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

GÖZLER SOL BEK TRANSFERİNDE

Transferler için yoğun mesai harcamaya devam eden Galatasaray yönetimi, sol bek takviyesi için kolları sıvadı. Derrick Köhn'den savunma anlamında bir türlü istediği verimi alamayan Cimbom, yeni sol bek transferi için atağa geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

MATHIAS LÖVIK GÜNDEME GELDİ

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetimin, transfer listesinde olduğu iddia edilen Molde'nin genç oyuncusu Mathias Lövik için girişimlere başladığı iddia edildi. 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lövik'in sosyal medya hesabından yaptığı hareketler Galatasaray taraftarları arasında merak uyandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Molde'nin yıldızı Lövik, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı. Sol ayaklı genç oyuncu bir sarı-kırmızılı taraftarın "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" yorumunu da beğendi. Galatasaray'ın Mathias Lövik için Molde yönetimiyle bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında.

G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti!
F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti
DİĞER
Yalı Çapkını mutluluk getirdi! Oyuncular Beril Pozam ile Ersin Arıcı evleniyor! İşte düğün tarihi...
Başkan Erdoğan'dan 'Instagram' açıklaması: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | İsrail'in suç ortağı Batı... "Küresel sistem iflas etti"
Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! 14:39
Anadolu Efes yeni transferini duyurdu! Anadolu Efes yeni transferini duyurdu! 14:18
Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! 14:02
G.Saray'ın rakibi Young Boys'u tanıyalım! G.Saray'ın rakibi Young Boys'u tanıyalım! 13:45
F.Bahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu açıklandı! 13:33
F.Bahçe yeni transferini açıkladı! F.Bahçe yeni transferini açıkladı! 13:01
Daha Eski
Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 12:22
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 12:02
G.Saray'dan Gabriel Sara paylaşımı! G.Saray'dan Gabriel Sara paylaşımı! 11:44
F.Bahçe Lille maçına hazır! F.Bahçe Lille maçına hazır! 11:41
Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! 11:39
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! 11:18