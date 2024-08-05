TRANSFER HABERİ: Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı
Galatasaray'da, Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Birçok bölgeye takviye yapma kararı alan sarı kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Cimbom'un gündemindeki o yıldız, transfer ateşini sosyal medyadan yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık Süper Kupa yenilgisinin ardından transfer çalışmaları kararlılık kazanmış durumda.
Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosu adına transfer görüşmeleri için temaslarını hızlandırdı.
ÇALIŞMALAR TAM GAZ
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, dün Florya'daydı. Sarı-Kırmızılılar, yeni transfer görüşmeleri için bir araya gelirken, masadaki isimler hakkında yeniden toplantı gerçekleştirildi.
Hatipoğlu'nun, transferler için yoğun bir şekilde mesai harcadığı bilgisine ulaşıldı.
OLIVEIRA'YA TALİP ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan, bir dönem kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira'nın adı uzun bir süredir gönderilecekler arasında yer alıyor.
Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi kalan Portekizli yıldız oyuncunun geleceği ise merak konusuydu.
Gelen haberlere göre 32 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor devreye girdi. Cim Bom'un da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.
SARA RESMEN AÇIKLANDI
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı önceki gece İstanbul'a getirdi.
Galatasaray, Brezilyalı oyuncu için 18 milyon Euro ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya vardı.
Sara, her bir futbol sezonu için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk ücret alacak. Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, 14 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.
GÖZLER SOL BEK TRANSFERİNDE
Transferler için yoğun mesai harcamaya devam eden Galatasaray yönetimi, sol bek takviyesi için kolları sıvadı. Derrick Köhn'den savunma anlamında bir türlü istediği verimi alamayan Cimbom, yeni sol bek transferi için atağa geçti.
MATHIAS LÖVIK GÜNDEME GELDİ
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetimin, transfer listesinde olduğu iddia edilen Molde'nin genç oyuncusu Mathias Lövik için girişimlere başladığı iddia edildi. 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lövik'in sosyal medya hesabından yaptığı hareketler Galatasaray taraftarları arasında merak uyandırdı.
Molde'nin yıldızı Lövik, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı. Sol ayaklı genç oyuncu bir sarı-kırmızılı taraftarın "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" yorumunu da beğendi. Galatasaray'ın Mathias Lövik için Molde yönetimiyle bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında.