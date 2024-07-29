Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi
Orta saha transferi için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Menajerler, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın ayrılığına onay verdiği o yıldızı, sarı kırmızılı ekibe önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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İKİ KULÜP PEŞİNDE
Geçen sezonu West Ham United'da kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncu, bu sezon Manchester City'de Pep Guardiola'nın planları arasında yer almıyor.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Kalvin Phillips'in peşinde Everton ve Aston Villa var. İki kulüp, City'den ayrılmayı düşünen yıldız oyuncuyu kiralama formülünü düşünüyor.
Galatasaray da 2028'e kadar kontratı olan Phillips için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kapıyı çalabilir.
50 MİLYON EURO'YA GELDİ
Leeds United altyapısından yetişen Phillips, yaptığı çıkışın ardından 2022'de Manchester City'ye transfer oldu. Bonservisine tam 49 milyon euro ödenen yıldız oyuncu, İngiliz devinde 31 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
MİLLİ TAKIMIN YILDIZIYDI
Bir dönem yaptığı çıkışla dikkat çeken Phillips, İngiltere Milli Takımı'nın vazgeçilmeziydi. EURO 2020'de tüm maçlarda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, toplamda 31 kez milli formayı sırtına geçirdi. 28 yaşındaki oyuncu son dönemde ise yerini kaybetti.
KAMPTAN SONRA YOLCU
28 yaşındaki yıldız şu anda Manchester City'nin ABD kampı kadrosunda yer alıyor. Son olarak 3-2 kaybedilen Milan maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Phillips'in kamptan sonra takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
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Geçen sezon Manchester City ve West Ham formaları ile 20 maça öıkan yıldız oyuncu, 1 kez rakip ağları sarstı.
KALVIN PHILLIPS KİMDİR?
Kalvin Phillips, 2 Aralık 1995'te İngiltere'nin Leeds kentinde dünyaya geldi. Futbola Leeds United altyapısında başladı.
Tüm yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2022 yazında 49 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer oldu.
Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz orta sahanın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...
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