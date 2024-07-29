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Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

Orta saha transferi için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Menajerler, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın ayrılığına onay verdiği o yıldızı, sarı kırmızılı ekibe önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

Sağ bek transferini Elias Jelert'le noktalayan Galatasaray'da orta saha arayışları ise devam ediyor. Her geçen gün yeni bir ismin ortaya çıktığı bölge için bu kez İngiltere'den bir yıldız gündeme geldi.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

Menajerler, Manchester City forması giyen Kalvin Phillips'i önerdi.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

Geçtiğimiz devre arasında da adı geçen 28 yaşındaki İngiliz orta saha için teknik heyetin vereceği rapor beklenecek. Ardından transfer komitesi harekete geçerek Manchester City'ye teklif iletecek.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

İKİ KULÜP PEŞİNDE

Geçen sezonu West Ham United'da kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncu, bu sezon Manchester City'de Pep Guardiola'nın planları arasında yer almıyor.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Kalvin Phillips'in peşinde Everton ve Aston Villa var. İki kulüp, City'den ayrılmayı düşünen yıldız oyuncuyu kiralama formülünü düşünüyor.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

Galatasaray da 2028'e kadar kontratı olan Phillips için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kapıyı çalabilir.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

50 MİLYON EURO'YA GELDİ

Leeds United altyapısından yetişen Phillips, yaptığı çıkışın ardından 2022'de Manchester City'ye transfer oldu. Bonservisine tam 49 milyon euro ödenen yıldız oyuncu, İngiliz devinde 31 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

MİLLİ TAKIMIN YILDIZIYDI

Bir dönem yaptığı çıkışla dikkat çeken Phillips, İngiltere Milli Takımı'nın vazgeçilmeziydi. EURO 2020'de tüm maçlarda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, toplamda 31 kez milli formayı sırtına geçirdi. 28 yaşındaki oyuncu son dönemde ise yerini kaybetti.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

KAMPTAN SONRA YOLCU

28 yaşındaki yıldız şu anda Manchester City'nin ABD kampı kadrosunda yer alıyor. Son olarak 3-2 kaybedilen Milan maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Phillips'in kamptan sonra takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

20

Geçen sezon Manchester City ve West Ham formaları ile 20 maça öıkan yıldız oyuncu, 1 kez rakip ağları sarstı.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

KALVIN PHILLIPS KİMDİR?

Kalvin Phillips, 2 Aralık 1995'te İngiltere'nin Leeds kentinde dünyaya geldi. Futbola Leeds United altyapısında başladı.

Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Guardiola transfere onay verdi

Tüm yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2022 yazında 49 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer oldu.

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