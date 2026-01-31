CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi! Fenerbahçe de istemişti

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi yedekleyecek genç bir golcü arayan Galatasaray, Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül için hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 06:51
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi yedekleyecek bir genç santrfor arayışına giren sarı-kırmızılıların yeni hedefi belli oldu.

Cimbom'un Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül'ü gündemine aldığı ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre; Aslan'ın 21 yaşındaki santrfor için Portekiz ekibine teklifte bulunacağı belirtildi.

Genç oyuncu, 2024 yaz transfer döneminde İsveç ekibi Hammarby'den 4.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Yetenekli golcünün Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın piyasa değeri 6 milyon euro olan Deniz için Porto'ya 7.5 milyon euro önereceği ileri sürüldü.

Deniz'i Fenerbahçe de istemiş ancak Porto teknik direktörü Farioli, bu transfere izin vermemişti.

Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve 3 Mart 2025'ten bu yana ay-yıldızlı formayı giyiyor.

Kasım 2025'te oynanan İspanya maçına ilk 11'de başlayan Deniz, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü kaydetmişti.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
