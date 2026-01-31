Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi! Fenerbahçe de istemişti
Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi yedekleyecek genç bir golcü arayan Galatasaray, Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül için hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Gelen bilgilere göre; Aslan'ın 21 yaşındaki santrfor için Portekiz ekibine teklifte bulunacağı belirtildi.
Genç oyuncu, 2024 yaz transfer döneminde İsveç ekibi Hammarby'den 4.5 milyon euroya transfer edilmişti.
Yetenekli golcünün Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'ın piyasa değeri 6 milyon euro olan Deniz için Porto'ya 7.5 milyon euro önereceği ileri sürüldü.
Deniz'i Fenerbahçe de istemiş ancak Porto teknik direktörü Farioli, bu transfere izin vermemişti.
Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve 3 Mart 2025'ten bu yana ay-yıldızlı formayı giyiyor.
Kasım 2025'te oynanan İspanya maçına ilk 11'de başlayan Deniz, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü kaydetmişti.
