CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsunspor uzatmalarda kazandı!

Samsunspor uzatmalarda kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 7 maç aradan sonra galip geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 19:51 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 22:14
Samsunspor uzatmalarda kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Jaures Assoumou kaydetti.

Samsunspor bu sonuçla puanını 30'a yükseltirken, Kasımpaşa 16 puanda kaldı.

7 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Samsunspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de 7 maç sonra galip geldi. Karadeniz temsilcisi ligdeki son galibiyetini 9 Kasım 2025 tarihinde İkas Eyüpspor'a karşı almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı üzerinden volesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

35. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna kaleci hatalı çıktı. Kaleciyi geçen topa altıpas üzerinde müsait durumda Ali Yavuz Kol'un boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz sona erdi.

69. dakikada soldan Allevinah'ın ortasına altıpasa yakın direkte Gueye'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+2. dakikada Samsunspor golü buldu. Soldan Makoumbou'nun ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Assoumou'nun kafa vuruşudna top filelere gitti: 0-1.

Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fırtına fırsat tepti!
Fenerbahçe'de Lookman tamam!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'dan takoz muhalefete tepki: "Vizyonsuzlar korosuna aldırmadık 30 bin kilometre yol yaptık"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:39
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! 21:24
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 20:58
Konyaspor yeni transferi açıkladı! Konyaspor yeni transferi açıkladı! 20:37
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! 20:21
F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu 20:17
Daha Eski
G.Saray - Juventus maçının tarihi açıklandı G.Saray - Juventus maçının tarihi açıklandı 20:15
Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI 19:35
Fatih Tekke'den Umut Nayir açıklaması Fatih Tekke'den Umut Nayir açıklaması 19:34
Trabzonspor'dan açıklama! Taşlı saldırı... Trabzonspor'dan açıklama! Taşlı saldırı... 19:26
Avustralya Açık'ta Djokovic-Alcaraz finali! Avustralya Açık'ta Djokovic-Alcaraz finali! 19:14
Fenerbahçe'de Lookman tamam! Fenerbahçe'de Lookman tamam! 18:49