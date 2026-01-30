Samsunspor uzatmalarda kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Jaures Assoumou kaydetti.
Samsunspor bu sonuçla puanını 30'a yükseltirken, Kasımpaşa 16 puanda kaldı.
7 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET
Samsunspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de 7 maç sonra galip geldi. Karadeniz temsilcisi ligdeki son galibiyetini 9 Kasım 2025 tarihinde İkas Eyüpspor'a karşı almıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı üzerinden volesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
35. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna kaleci hatalı çıktı. Kaleciyi geçen topa altıpas üzerinde müsait durumda Ali Yavuz Kol'un boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İlk yarı, golsüz sona erdi.
69. dakikada soldan Allevinah'ın ortasına altıpasa yakın direkte Gueye'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada Samsunspor golü buldu. Soldan Makoumbou'nun ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Assoumou'nun kafa vuruşudna top filelere gitti: 0-1.
Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.