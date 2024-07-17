TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı İtalya yolcusu! Kadroda kalması bekleniyordu
Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Hazırlık maçlarında alınan sonuçların ardından transferde yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılı taraftar gelecek yeni ismi merak ederken sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Takımda kalması beklenen yıldız oyuncuya İtalyan ekibi talip oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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HELLAS VERONA DEVREDE
EURO 2024 elemelerinde sadece Portekiz maçında (70 dakika) görev alan Yunus Akgün için birçok Avrupa kulübü devreye girerken, yetenekli ismin Serie A'da oynamayı kafasına koyduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'ni 13.sırada bitiren Hellas Verona'nın Yunus için Galatasaray'la görüşmelere başladığı ifade edilirken, Marco Baroni'den koltuğu devralan Paolo Zanetti'nin bu transfere onay verdiği kaydedildi.
KİRALIK ANLAŞMA YAKIN
Takvim'in haberine göre, 41 yaşındaki teknik adamın Vincenzo Montella'dan bilgi aldığı öğrenilirken, milli takım hocasının öğrencisi için olumlu görüşlerde bulunduğu aktarıldı.
10 kez ay yıldızlı formayı giyen Yunus 2 gol atarken, Galatasaray'ın oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamaya yakın olduğu ortaya çıktı.
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