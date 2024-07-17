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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı İtalya yolcusu! Kadroda kalması bekleniyordu

Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Hazırlık maçlarında alınan sonuçların ardından transferde yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılı taraftar gelecek yeni ismi merak ederken sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Takımda kalması beklenen yıldız oyuncuya İtalyan ekibi talip oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:30
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı İtalya yolcusu! Kadroda kalması bekleniyordu

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2018-19 sezonunda Fatih Terim ile A Takıma kadar yükselen Yunus Akgün 2021-22'de Adana Demirspor'a kiralanmış genç yetenek Vincenzo Montella ile çok iyi bir çıkış yakalamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı İtalya yolcusu! Kadroda kalması bekleniyordu

"KULÜP BUL" TALİMATI

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da 34 maçta 8 gol 9 asist yapan Yunus Akgün Leicester City'e kiralanırken, 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere dönemi pek de istediği gibi geçmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı İtalya yolcusu! Kadroda kalması bekleniyordu

Enzo Maresca'nın sadece 9 maçta ilk 11 şansı verdiği Yunus Florya'ya geri dönerken, milli oyuncunun Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz'ın arkasında kalmaya soğuk baktığı için menajerine 'bana kulüp bul' talimatı verdiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı İtalya yolcusu! Kadroda kalması bekleniyordu

HELLAS VERONA DEVREDE

EURO 2024 elemelerinde sadece Portekiz maçında (70 dakika) görev alan Yunus Akgün için birçok Avrupa kulübü devreye girerken, yetenekli ismin Serie A'da oynamayı kafasına koyduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı İtalya yolcusu! Kadroda kalması bekleniyordu

Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'ni 13.sırada bitiren Hellas Verona'nın Yunus için Galatasaray'la görüşmelere başladığı ifade edilirken, Marco Baroni'den koltuğu devralan Paolo Zanetti'nin bu transfere onay verdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı İtalya yolcusu! Kadroda kalması bekleniyordu

KİRALIK ANLAŞMA YAKIN

Takvim'in haberine göre, 41 yaşındaki teknik adamın Vincenzo Montella'dan bilgi aldığı öğrenilirken, milli takım hocasının öğrencisi için olumlu görüşlerde bulunduğu aktarıldı.

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