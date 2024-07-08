Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Bir yandan gelecek isimler merak edilirken diğer yandan da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Barış Alper için flaş bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:56
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TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

Türkiye kariyerinde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen Ryan Babel'den Ajax'a transfer önerisi geldi.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

Hollandalı Babel, Ajax'a Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı önerdi.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile birlikte oynadıkları dönemin ardından milli oyuncunun kendini geliştirdiğini söyleyen Babel, "Gelişimiyle birlikte çok daha iyi bir oyuncu oldu." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

24 yaşındaki futbolcunun Ajax'a transfer olması durumunda kendisini daha da geliştirebileceğini söyleyen Babel, "Klasik bir sağ kanat oyuncusu.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

Çizgiden gitmeyi ve orta yapmayı seviyor. Çok çalışkan bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

Bence Ajax için çok iyi bir oyuncu olur" sözlerini sarf etti.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

70 MAÇA ÇIKTI

24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı ile birlikte oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"

Milli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 70 maça çıktı. Barış Alper, bu karşılaşmalarda 9 gol attı ve 12 asist yaptı.

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