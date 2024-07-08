TRANSFER HABERİ - Barış Alper için flaş transfer önerisi! "Kesinlikle alınmalı"
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Bir yandan gelecek isimler merak edilirken diğer yandan da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Barış Alper için flaş bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:56
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24 yaşındaki futbolcunun Ajax'a transfer olması durumunda kendisini daha da geliştirebileceğini söyleyen Babel, "Klasik bir sağ kanat oyuncusu.
Çizgiden gitmeyi ve orta yapmayı seviyor. Çok çalışkan bir oyuncu.
Bence Ajax için çok iyi bir oyuncu olur" sözlerini sarf etti.
70 MAÇA ÇIKTI
24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı ile birlikte oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktı.
Milli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 70 maça çıktı. Barış Alper, bu karşılaşmalarda 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
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