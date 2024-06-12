Assignon geri sayımı

Transferde gaza basan Galatasaray ilk olarak savunmanın sağına takviye yapacak. Sarı-kırmızılılarda listenin ön sıralarında Lorenz Assignon yer alıyor. Geçen sezonun devre arasında da istenen fakat Burnley'e kiralık olarak gitmeyi tercih eden 23 yaşındaki Fransız oyuncu için görüşmeler sürüyor. Bonservisi Rennes'te olan Assignon'a 6 milyon euro'luk bütçe ayrıldı. Fransız ekibi, 2027'ye kadar kontratı olan 1.81 boyundaki oyuncu için 10 milyon euro talep ediyor. Görüşmelere hız veren Aslan, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor. Assignon bu sezon 36 resmi maçta süre buldu. Bu periyotta 3 gol attı, 4 asist yaptı.