TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Cimbom'da gelecek dönemin planlamaları devam ederken yeni sezonda kadroya katılması beklenen o yıldızdan teknik direktör Okan Buruk'a flaş istek geldi. İşte detaylar...
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Bu anlamda Galatasaray, güçlü takviyeler yaparak yeni sezonda da yeniden şampiyon olmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılarda yapılacak transfer hamleleri büyük merak konusu olurken diğer yandan takıma kiralıktan dönecek oyuncuların durumu gündemi meşgul ediyor.
Cimbom'da takıma geri dönmesi beklenen Emin Bayram geride kalan sezon Westerlo'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Bu sezon Buruk'un kadrosunda düşündüğü futbolcudan flaş bir istek geldi.
21 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede ilk 11'de olmak istediğini iletti.
Düzenli olarak forma şansı bulmayı talep eden Emin, aksi halde yine kiralık gitmeyi düşünüyor.
Genç stoperin kamptaki durumuna göre karar verilecek.
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