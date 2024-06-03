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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Cimbom'da gelecek dönemin planlamaları devam ederken yeni sezonda kadroya katılması beklenen o yıldızdan teknik direktör Okan Buruk'a flaş istek geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 13:58
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Galatasaray çok büyük bir başarıya imza atarak geride kalan sezonu çifte kupa ile tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Sarı-kırmızılılarda bu başarıların ardından gözler gelecek sezona çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'nin takımın başına Jose Mourinho'yu getirmesinin ardından transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Bu anlamda Galatasaray, güçlü takviyeler yaparak yeni sezonda da yeniden şampiyon olmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Sarı-kırmızılılarda yapılacak transfer hamleleri büyük merak konusu olurken diğer yandan takıma kiralıktan dönecek oyuncuların durumu gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Cimbom'da takıma geri dönmesi beklenen Emin Bayram geride kalan sezon Westerlo'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Bu sezon Buruk'un kadrosunda düşündüğü futbolcudan flaş bir istek geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

21 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede ilk 11'de olmak istediğini iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Düzenli olarak forma şansı bulmayı talep eden Emin, aksi halde yine kiralık gitmeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o yıldızdan Okan Buruk'a flaş istek!

Genç stoperin kamptaki durumuna göre karar verilecek.

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