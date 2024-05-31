Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

Torreira'nın yanına yükünü hafifletecek ve orta sahada fark yaratacak bir oyuncu isteyen Okan Buruk, 23 yaşındaki yıldızı listenin başına yazdı. 1.92'lik orta saha için önümüzdeki günlerde ilk temasların kurulması bekleniyor.

DEVLERLE KAPIŞACAK G.Saray'ın peşine düştüğü Thuram için kesenin ağzını açması gerekecek. Nice kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalması sebebiyle 15-20 milyon euro arasında bir teklif halinde genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor.