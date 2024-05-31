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Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, Lucas Torreira'nın yanına kaliteli bir orta saha almak istiyor. Cimbom bu bölge için kesenin ağzını açarken, aradığı ismi ise Fransa'da buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

Trendyol Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak için orta alanı kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor...

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

Sarı-kırmızılıların listesinde Nice forması giyen Khephren Thuram ilk sırada yer alıyor.

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

Torreira'nın yanına yükünü hafifletecek ve orta sahada fark yaratacak bir oyuncu isteyen Okan Buruk, 23 yaşındaki yıldızı listenin başına yazdı. 1.92'lik orta saha için önümüzdeki günlerde ilk temasların kurulması bekleniyor.

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

DEVLERLE KAPIŞACAK

G.Saray'ın peşine düştüğü Thuram için kesenin ağzını açması gerekecek. Nice kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalması sebebiyle 15-20 milyon euro arasında bir teklif halinde genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

Fakat Aslan'ın bu transferde ciddi rakipleri bulunuyor. Piyasası yüksek olan Fransız orta sahanın adı Napoli ve Liverpool gibi devlerle de anılıyor. Orta saha transferine önemli bütçe ayıran sarıkırmızılılar, Thuram için bu dev ekiplerle savaş verecek.

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

Dünyaca ünlü eski Fransız yıldız Lilian Thuram'ın oğlu olan Khephren'in ağabeyi de futbolcu... 26 yaşındaki Marcus Thuram, bu sezon İtalya'da İnter formasıyla şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

Bu sezon Fransa Ligi'nde 27 maçta 2114 dakika süre alan Thuram, 1 gol ve 1 asistle oynadı

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Kariyerine Monaco'da başlayan Khephren Thuram, 2019'da Nice'e imza attı. Fransız ekibinde 167 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Fransa Milli Takımı'nın geniş havuzunda yer alan yıldız, milli formayı ise 2 kez giydi.

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

KHEPHREN THURAM KİMDİR?

Khephren Thuram, 26 Mart 2001'de İtalya'nın Reggio Emilia kentinde dünyaya geldi. Futbola ACBB Jugend altyapısında başladı.

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

2016 yazında Monaco altyapısına transfer olduktan sonra sırasıyla U19 ve A takımda forma giydi.

Galatasaray Torreira'nın partnerini belirledi! Transferde zorlu rakipler

2019'da sözleşmesinin bitmesinin ardından Nice'e bedelsiz bir şekilde imza attı.

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