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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, ara transfer döneminde Hannover forması giyen Derrick Köhn'ü takıma kazandırmıştı. Sarı-kırmızılılarda Gana asıllı Alman sol bekle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

Galatasaray devre arası transfer döneminde Hannover'den kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Derrick Köhn ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

25 yaşındaki yıldız oyuncu ile Bundesliga'dan 3 takımın ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

Takvim'in haberine göre, bu takımlardan birinin ise Eintracht Frankfurt olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

3 GOLE KATKI YAPTI

Cimbom gelecek resmi tekliflere göre hareket edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

Yönetimi tatmin edecek bir teklif gelmesi durumunda ise Köhn'e veda edilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

Köhn, 8 Şubat'ta Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de 13 karşılaşmada forma şansı bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

25 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir

Köhn'ün 2017'de piyasa değeri 150 bin Euro'ydu.

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