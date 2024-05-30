TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, ara transfer döneminde Hannover forması giyen Derrick Köhn'ü takıma kazandırmıştı. Sarı-kırmızılılarda Gana asıllı Alman sol bekle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Cimbom gelecek resmi tekliflere göre hareket edecek.
Yönetimi tatmin edecek bir teklif gelmesi durumunda ise Köhn'e veda edilecek.
Köhn, 8 Şubat'ta Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Yıldız futbolcu, Süper Lig'de 13 karşılaşmada forma şansı bulundu.
25 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist üretti.
Köhn'ün 2017'de piyasa değeri 150 bin Euro'ydu.
Alman oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon Euro'ya ulaşmış durumda.
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