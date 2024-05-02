Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?
Son dakika Galatasaray haberleri: 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreninde Barış Alper Yılmaz birlikte "Yılın Erkek Sporcusu" ödülünü kazanan Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.
"BEN VE AİLEM BURADA ÇOK MUTLUYUZ"
Belçikalı yıldız, "Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Aslında bir sene için gelmiştim ama şu an ikinci senemi tamamladım.
"KALIP KALMAYACAĞIMI BİLMİYORUM"
Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum ancak bu ödül ve her şey için çok teşekkür ederim. Bana burada evimde gibi hissettirdiniz." ifadelerini kullandı.
Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı.
Tecrübeli futbolcu, 9 gol ve 16 asistlik bir performans sergiledi.
36 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1.8 milyon Euro.
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