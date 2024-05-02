Haberler Galatasaray Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

Son dakika Galatasaray haberleri: 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreninde Barış Alper Yılmaz birlikte "Yılın Erkek Sporcusu" ödülünü kazanan Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:25
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Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreni gerçekleştirildi.

Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen törene, Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik direktörü Okan Buruk, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, dernek üyeleri ve sporcular katıldı.

Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

Organizasyonda "Onur" ödülüne futbol A takımı kalecisi Fernando Muslera, "Yılın Erkek Sporcusu" ödülüne futbol A takımı oyuncuları Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz, "Yılın Kadın Sporcusu" ödülüne de milli voleybolcu İlkin Aydın layık görüldü.

Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.

Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

"BEN VE AİLEM BURADA ÇOK MUTLUYUZ"

Belçikalı yıldız, "Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Aslında bir sene için gelmiştim ama şu an ikinci senemi tamamladım.

Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

"KALIP KALMAYACAĞIMI BİLMİYORUM"

Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum ancak bu ödül ve her şey için çok teşekkür ederim. Bana burada evimde gibi hissettirdiniz." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı.

Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

Tecrübeli futbolcu, 9 gol ve 16 asistlik bir performans sergiledi.

Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?

36 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1.8 milyon Euro.

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