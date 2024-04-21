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Galatasaray - Pendikspor maçının yabancı VAR'ı belli oldu!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk edeceği maçın yabancı VAR hakemi açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:11 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:40
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Galatasaray - Pendikspor maçının yabancı VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün saat 19.00'da evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Paterna oturacak. AVAR'da da Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler görev yapacak.

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