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Galatasaray'ın Rafa Silva transferinde bu sefer rakibi Portekiz devi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Rafa Silva ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya sarı-kırmızılılardan sonra o Portekiz devinin de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'ın transferde bu sefer rakibi Portekiz devi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray'ın transferde bu sefer rakibi Portekiz devi!

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlayan Galatasaray, Benfica'dan Rafa Silva'yı gündeme almıştı.

Galatasaray'ın transferde bu sefer rakibi Portekiz devi!

Sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki 10 numaraya kanca atan sarı-kırmızılılar, yıllık 3.5 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı.

Galatasaray'ın transferde bu sefer rakibi Portekiz devi!

Aslan bu transferde tüm şartları zorluyor. Özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olan Silva'yla bu hafta bir görüşme daha yapılması bekleniyor.

Galatasaray'ın transferde bu sefer rakibi Portekiz devi!

Geçen sezon Zaha'yı Şampiyonlar Ligi kozuyla kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir kez daha bu formülü kullanmak istiyor.

Galatasaray'ın transferde bu sefer rakibi Portekiz devi!

Aslan, Portekizli yıldızı renklerine bağlayarak Dries Mertens'in boşluğunu doldurmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın transferde bu sefer rakibi Portekiz devi!

BU KEZ PORTO TALİP OLDU

Teknik Direktör Okan Buruk'un "Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım onu isteyecektir" yorumu yaptığı Silva'nın peşine bir takım daha düştü.

Galatasaray'ın transferde bu sefer rakibi Portekiz devi!

30 yaşındaki oyuncuya bu kez Porto talip oldu. Aslan bu transferde güçlü rakiplerle savaşacak.

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