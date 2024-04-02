Galatasaray'ın Rafa Silva transferinde bu sefer rakibi Portekiz devi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Rafa Silva ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya sarı-kırmızılılardan sonra o Portekiz devinin de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Aslan bu transferde tüm şartları zorluyor. Özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olan Silva'yla bu hafta bir görüşme daha yapılması bekleniyor.
Geçen sezon Zaha'yı Şampiyonlar Ligi kozuyla kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir kez daha bu formülü kullanmak istiyor.
Aslan, Portekizli yıldızı renklerine bağlayarak Dries Mertens'in boşluğunu doldurmayı hedefliyor.
BU KEZ PORTO TALİP OLDU
Teknik Direktör Okan Buruk'un "Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım onu isteyecektir" yorumu yaptığı Silva'nın peşine bir takım daha düştü.
30 yaşındaki oyuncuya bu kez Porto talip oldu. Aslan bu transferde güçlü rakiplerle savaşacak.
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