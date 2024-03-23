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TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech Galatasaray'da kalacak! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'dan bedelsiz olarak kiraladığı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı takımda kalacak. Sözleşmesinde madde devreye giren Ziyech, kalan bölümde dizinde sakatlık yaşamazsa bonservisiyle birlikte Aslan olacak. İşte Faslı yıldızın sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesindeki detay...

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması kapsamında iç transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesindeki detay...

Sarı-kırmızılılarda inişli çıkışlı bir peroformans sergileyen Hakim Ziyech'in ayak bileğinden yaşadığı sakatlığı tamamen atlatmasıyla birlikte sözleşmesindeki detaylar da ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesindeki detay...

Cimbom'da 15'ten fazla maçta forma giyen Faslı yıldız, kontratındaki maddede yer aldığı gibi sezon sonuna kadar diz sakatlığı yaşamazsa Galatasaray'ın tapulu futbolcusu olacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesindeki detay...

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan 31 yaşındaki futbolcuya 3.5 milyon euro garanti ücret ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, yıldız isim için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesindeki detay...

Galatasaray, tecrübeli kanat oyucusunun sözleşmesini 1.5 milyon euro imza parasıyla karşılığında 2 yıl uzatacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesindeki detay...

Sarı-kırmızılı formayla bu 16 maçta görev yapan Ziyech, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, Trendyol Süper Lig'de kalan 8 haftalık süreçte şampiyonluk yolunda teknik direktör Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olacak.

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