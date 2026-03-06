SMS Grup Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor maçı canlı anlatım...

Sarıyerspor ve Ümraniyespor TFF 1. Lig'in önemli randevusunda kozlarını paylaşacak. Sarıyerspor 35 puanla 15., Ümraniyespor ise 32 puanla 16. sırada bulunuyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için yayın kanalı, başlama saati ve izleme linki haberimizde paylaşıldı. Sarıyerspor-Ümraniyespor maçının tüm gelişmeleri ve maç öncesi analizler haberimizde yer alıyor.

SARIYERSPOR-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SMS Grup Sarıyerspor-EminevimÜmraniyespor maçıbugün saat 16:00'da başlayacak.

SARIYERSPOR-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

SMS Grup Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SMS Grup Sarıyerspor maç günü paylaşımı

Eminevim Ümraniyespor maç günü paylaşımı

❤️🤍 Bugün günlerden Eminevim Ümraniyespor!🆚 SMS Grup Sarıyer📅 6 Mart Cuma🕤 16.00🏟 Yusuf Ziya Öniş Stadı📺 TRT Spor - BeIN Sports 2📲 #SARvÜMR pic.twitter.com/80Tr8lrUaX March 6, 2026

