Haberler TFF 1.Lig SMS Grup Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de heyecan devam ediyor! SMS Grup Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor mücadelesi, ligde kritik puan durumunu etkileyecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Ümraniyespor 32 puanla 16. sırada, Sarıyerspor ise 35 puanla 15. sırada yer alıyor. Maçın başlama saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasını canlı izlemek için tüm detaylar haberimizde.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:22
Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor maçı canlı anlatım...

Sarıyerspor ve Ümraniyespor TFF 1. Lig'in önemli randevusunda kozlarını paylaşacak. Sarıyerspor 35 puanla 15., Ümraniyespor ise 32 puanla 16. sırada bulunuyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için yayın kanalı, başlama saati ve izleme linki haberimizde paylaşıldı. Sarıyerspor-Ümraniyespor maçının tüm gelişmeleri ve maç öncesi analizler haberimizde yer alıyor.

SARIYERSPOR-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SMS Grup Sarıyerspor-EminevimÜmraniyespor maçıbugün saat 16:00'da başlayacak.

SARIYERSPOR-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

SMS Grup Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SMS Grup Sarıyerspor maç günü paylaşımı

Eminevim Ümraniyespor maç günü paylaşımı

SMS GRUP SARIYERSPOR-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

