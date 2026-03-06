CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde taraftarlar, maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerini araştırıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde taraftarlar, maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerini araştırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:38
Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı canlı takip et!

Sakaryaspor ile Adana Demirspor önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırmaya başladı. Sakaryaspor kendi sahasında avantaj yakalamak isterken, Adana Demirspor deplasmanda kazanarak yoluna güçlü şekilde devam etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Sakaryaspor-Adana Demirspor maçının canlı yayın bilgileri, karşılaşma saati ve tüm detaylar haberimizde.

SAKARYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-Adana Demirspor karşılaşması bugün saat 20:00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-Adana Demirspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SAKARYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Sakaryaspor-Adana Demirspor maçını FOTOMAÇ.com'da canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

👉 SAKARYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM 👈

Sakaryaspor maç günü paylaşımı

Adana Demirspor maç günü paylaşımı

