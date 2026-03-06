Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı canlı takip et!

Sakaryaspor ile Adana Demirspor önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırmaya başladı. Sakaryaspor kendi sahasında avantaj yakalamak isterken, Adana Demirspor deplasmanda kazanarak yoluna güçlü şekilde devam etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Sakaryaspor-Adana Demirspor maçının canlı yayın bilgileri, karşılaşma saati ve tüm detaylar haberimizde.

SAKARYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-Adana Demirspor karşılaşması bugün saat 20:00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-Adana Demirspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SAKARYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Sakaryaspor-Adana Demirspor maçını FOTOMAÇ.com'da canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Sakaryaspor maç günü paylaşımı

Bugün günlerden Sakaryaspor!⚽️ Trendyol 1. Lig 29. Hafta🆚 Sakaryaspor - Adana Demirspor 🕗 20.00🏟️ Sakarya Atatürk Stadyumu 📺 beIN Sports Max 1 & tabii #SAKvADS pic.twitter.com/DVv92ndCnX — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) March 5, 2026

Adana Demirspor maç günü paylaşımı

👊MAÇ GÜNÜ 👊#YaşasınDemirspor🏆 Trendyol 1. Lig 29. Hafta🆚 Sakaryaspor🕘 20:00 🏟 Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu pic.twitter.com/EoAKddq7bS — Adana Demirspor (@AdsKulubu) March 5, 2026