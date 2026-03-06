CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girebilir! İşte o hesaplama

Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girebilir! İşte o hesaplama

Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyet ile turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı. Kanarya, Gaziantep FK'nın maçının ardından Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edeceği mücadeleye odaklandı. Diğer yandan liderlik hesapları yapan sarı-lacivertliler ile ilgili o flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:43
Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girebilir! İşte o hesaplama

Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılarak taraftarlarını üzen ve zirveyle puanları eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe'nin ayağına liderlik için yeni bir fırsat daha geldi.

Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girebilir! İşte o hesaplama

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla geçen ve adını çeyrek finale yazdırarak moral bulan sarı-lacivertliler, Ramazan Bayramı'na kadar olan kritik süreçte 3 kritik maça çıkacak.

Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girebilir! İşte o hesaplama

Kanarya, 10 gün içinde Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'yla karşılaşacak.

Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girebilir! İşte o hesaplama

MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEYE

Lider Galatasaray ise aynı dönemde Beşiktaş ve Başakşehir'le oynayacak. Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı ise Liverpool mücadelesinden dolayı ertelendi.

Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girebilir! İşte o hesaplama

Yani Galatasaray, Ramazan Bayramı'na 1 maçı eksik girecek. Eğer Fenerbahçe, 10 gün içindeki bu üç maçı kazanır, Galatasaray da Beşiktaş veya Başakşehir'den birine takılırsa sarı-lacivertliler, 27'nci haftayı lider kapatacak.

Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girebilir! İşte o hesaplama

Teknik heyet ve futbolcular, zirve için kenetlendi ve liderlik için yemin etti.

F.Bahçe'de Cherif için flaş karar!
MHK eski başkanından derbi hakemi yorumu!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
ABD-İsrail-İran savaşı yedinci gününde | ABD İran'ın İHA gemisini vurdu | Yeni lider tanıtılacak
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
G.Saray'da Hakan heyecanı! Inter'in istediği rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe bayrama lider girebilir! F.Bahçe bayrama lider girebilir! 11:43
Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı bilgileri Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı bilgileri 11:38
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 10. derbisine çıkacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 10. derbisine çıkacak 11:35
Sarıyerspor-Ümraniyespor maçı detayları Sarıyerspor-Ümraniyespor maçı detayları 11:22
Göztepe'nin filedeki son konuğu Fenerbahçe Medicana Göztepe'nin filedeki son konuğu Fenerbahçe Medicana 11:20
MHK eski başkanından derbi hakemi yorumu! MHK eski başkanından derbi hakemi yorumu! 11:14
Daha Eski
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı atmasına rağmen Warriors'a yenildi NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı atmasına rağmen Warriors'a yenildi 10:58
F.Bahçe'de Cherif için flaş karar! F.Bahçe'de Cherif için flaş karar! 09:28
Süper Lig'de piyasa değeri güncellemesi! Süper Lig'de piyasa değeri güncellemesi! 09:24
Basketbolda haftanın programı belli oldu Basketbolda haftanın programı belli oldu 09:16
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası’nda ilk maçta kaybetti Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası’nda ilk maçta kaybetti 09:00
Fenerbahçe Medicana, Slovenya deplasmanında mağlup oldu Fenerbahçe Medicana, Slovenya deplasmanında mağlup oldu 08:38