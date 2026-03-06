Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girebilir! İşte o hesaplama
Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyet ile turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı. Kanarya, Gaziantep FK'nın maçının ardından Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edeceği mücadeleye odaklandı. Diğer yandan liderlik hesapları yapan sarı-lacivertliler ile ilgili o flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEYE
Lider Galatasaray ise aynı dönemde Beşiktaş ve Başakşehir'le oynayacak. Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı ise Liverpool mücadelesinden dolayı ertelendi.
Yani Galatasaray, Ramazan Bayramı'na 1 maçı eksik girecek. Eğer Fenerbahçe, 10 gün içindeki bu üç maçı kazanır, Galatasaray da Beşiktaş veya Başakşehir'den birine takılırsa sarı-lacivertliler, 27'nci haftayı lider kapatacak.
Teknik heyet ve futbolcular, zirve için kenetlendi ve liderlik için yemin etti.
