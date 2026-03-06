Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Ozan Ergün sözleri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sezonun en kritik mücadelelerinden biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. Dev karşılaşma için saatler sayılırken MHK eski başkanı ve Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu, derbide düdük çalacak olan Ozan Ergün ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:14
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın başlama düdüğü için saatleri sayarken derbiyi yönetecek olan hakem açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından gerçekleştirilen atamaya göre Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin hakemi Ozan Ergün oldu. Öte yandan MHK eski başkanı ve Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu, bu görevelendirme ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Çulcu'nun o yazısı...

"BASKI ALTINA ALMA ÇABALARI OLUYOR"

"Derbiye kim atanırsa atansın, geriye dayalı istatistikler, yaşanmışlıklar ve hatta 'uğurlu mu uğursuz mu geliyor' algısı ile maç önü baskı altına alma çabaları oluyor."

"MHK TERS KÖŞE YAPTI"

"Maç sonu ise kaybedenin her şeyi hakeme yıkma eğilimlerinin üst eşikten olduğu futbol iklimimizde MHK, psikolojik hareketle Beşiktaş-Galatasaray derbisine Ozan Ergün diyerek beklentileri ters köşe yaptı"

"BAZI ADAYLAR SON MAÇLARLA DEVRE DIŞI"

"Son hafta oynanan lig ve kupa maçlarında yapılan görevlendirmeler, saha ve VAR'da kötü performanslar bazı aday isimleri devre dışı bıraktı. "

"BÖYLE BİR ATAMA PRENSİPLERE UYMAZ"

"Ozan Ergün ise salı günü Başakşehir-Trabzonspor kupa maçını yönetti. Derbiye düşünülen bir hakemin 4 gün önce kupada böyle bir karşılaşmaya atanması ne evrensel atama prensiplerine ne temayüllere ne de VeTAS'a uymaz. Sadece bizim futbol kültürümüze özgü uyar."

"KART TASARRUFLARINDA SIKINTILARI VAR"

"Ozan Ergün, son dönemde kronizm ile öne çıkan bir hakem. 12. kural faul ve fena hareketlerde ve de kart tasarruflarında sıkıntıları var. Sadece son maçında faul bile olmayan bir pozisyonda Nwakaeme'ye gösterdiği sarı kart bile onun futbol bilgisi hakemlik kalitesini sorgulamamıza yeter de artar!"

"DERBİLER ZORDUR"

"Hele ki FenerbahçeTrabzonspor maçında Onuachu'nun attığı gol öncesi Skriniar ile mücadelesine faul diyerek golü iptal etmesi hakemlik seviyesini gösteriyor. Derbiler zordur, bu derbi çok önemli olduğu için çok daha zor olacaktır."

"O ZAMAN KİMSE BAĞIRMAYACAK"

"Bu müsabakaları yönetmeyenler maçta onları nelerin beklediğini bilemezler. Haaa.... Şunu da diyebilirsiniz sadece son hafta Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan, Kadir Sağlam'ın yaptıklarını gördükten sonra Ozan Ergün de yapsa ne olur? O zaman kimse bağırmayacak... Oyunun senaryosunu sahada oynayanların yazdığı hakemlerin etki etmediği bir karşılaşma olması dileğiyle..."

OZAN ERGÜN KİMDİR?

34 yaşındaki Ergün, 2013'te hakemliğe adım atarken, 16 Nisan 2022'den itibaren Süper Lig'de görev almaya başladı. 2026'da FIFA kokartını takan Ergün, İstanbul bölgesi hakemi… Bu sezon Beşiktaş'ın Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe'yi yendiği maçları yöneten Ergün, G.Saray'ın galibiyetle kapattığı Karagümrük, G.Birliği ve Rize karşılaşmalarında da düdük çaldı. Ayrıca 14 Eylül 2025'teki Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında da görev aldı.

Derbinin hakemi Ozan Ergün, G.Saray'ın 7, Beşiktaş'ın ise 6 sınavında düdük çaldı. Aslan bu maçların tamamını kazanırken siyah-beyazlılar ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

ERGÜN BU SEZON NE YAPTI?

Ozan Ergün, bu sezon Süper Lig'de 11, 1. Lig'de 6 ve Türkiye Kupası'nda 1 maç yönetti. Bu maçlarda toplam 73 sarı kart, 6 kırmızı kart gösterdi ve 2 kez penaltı noktasına gitti.

