Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 10. derbisine çıkacak

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında 10. derbisine çıkacak. Beşiktaş, Yalçın'ın önderliğiyle Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 9 maçın 4’ünü kazanırken, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:35
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında 10. derbisine çıkacak. Yalçın; Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 maçın 4'ünü kazanırken, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın da kariyerinde 10. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Sergen Yalçın'ın 10. derbisi

Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş'ın başında ligde Galatasaray ile 5, Fenerbahçe'yle de 4 kez mücadele etti. 53 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

Kartal, bu maçlarda 16 gol atarken, filelerinde ise 12 gol gördü.

Sergen Yalçın'ın, sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertlilere karşı performansı şöyle:

2 Kasım 2025

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 3

4 Ekim 2025

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

17 Ocak 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

21 Mart 2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

8 Mayıs 2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

25 Ekim 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

15 Mart 2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

19 Temmuz 2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

29 Kasım 2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

