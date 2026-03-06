CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Andre Onana'yla ilgili Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas açıklamalarda bulundu. Deneyimli kaleci hakkında konuşan Kafkas'ın açıklamaları gündem oldu. İşte o haber...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 12:18
Trabzonspor'dan Andre Onana'nın geleceği hakkında açıklama!

Trabzonspor'un Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde organize edilen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları cevapladı. Manchester United'dan kiralık olarak transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu Andre Onana'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kafkas, iftar programında bir gazetecinin kaleci Andre Onana'nın performansını sorması üzerine, "Onana'yı biz devre arasında kiraladığımızda satın alma konusundaki kulüpten gelen rakam 45-50 milyon avro olduğu için Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda başkanımız şeffaf bir şekilde camiayı bilgilendirmiştir. Bu bilgilendirmenin Onana'yı etkilediğini hiç düşünmüyorum. Onana'nın da fikri İngiltere'de olmazsa Avrupa'da bir kulüpte futbol hayatına devam etmektir. Ailesi de aynı şekilde. Başkan da Trabzonspor'un gerçeklerini orada anlattı. Bir oyuncuya bizim 50 milyon avro ödeyemeyeceğimizi söyledi. Şartlar değişir, indirim olur, hocamız mutlak ister, her şey bir iki maçta da değişebilir." ifadelerinde bulundu.

