Pendikspor-Vanspor maçı canlı takip et!

TFF 1. Lig'de haftanın merak edilen maçlarından biri olan Pendikspor-Vanspor karşılaşması için geri sayım başladı. Sporseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Pendikspor ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Vanspor deplasmanda puan alarak ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Pendikspor-Vanspor maçı ile ilgili tüm gelişmeler, canlı yayın bilgileri ve detaylı maç bilgileri haberimizde yer alıyor. Peki, Pendikspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PENDİKSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Vanspor TFF 1. Lig maçı bugün saat 20:00'de başlayacak.

PENDİKSPOR-VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor-Vanspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

