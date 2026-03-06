CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Pendikspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken Pendikspor ile Vanspor önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalını merak ediyor. Pendikspor sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken, Vanspor deplasmanda sürpriz bir sonuç almak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın form durumu ve puan tablosundaki yerleri de dikkat çekiyor. “Pendikspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:52 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:53
Pendikspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor-Vanspor maçı canlı takip et!

TFF 1. Lig'de haftanın merak edilen maçlarından biri olan Pendikspor-Vanspor karşılaşması için geri sayım başladı. Sporseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Pendikspor ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Vanspor deplasmanda puan alarak ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Pendikspor-Vanspor maçı ile ilgili tüm gelişmeler, canlı yayın bilgileri ve detaylı maç bilgileri haberimizde yer alıyor. Peki, Pendikspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PENDİKSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Vanspor TFF 1. Lig maçı bugün saat 20:00'de başlayacak.

PENDİKSPOR-VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor-Vanspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PENDİKSPOR-VANSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

