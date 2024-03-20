Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladılar
Son dakika spor haberi: Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte detaylar...
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20- İSTANBULSPOR: 38
19- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR: 38
18- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: 39
17- GAZİANTEP FK: 41
16- ATAKAŞ HATAYSPOR: 42
15- TÜMOSAN KONYASPOR: 42
14- MKE ANKARAGÜCÜ: 43
13- MONDIHOME KAYSERİSPOR: 45
12- YILPORT SAMSUNSPOR: 46
11- EMS YAPI SİVASSPOR: 47
10- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR: 48
9- CORENDON ALANYASPOR: 49
8- ÇAYKUR RİZESPOR: 51
7- KASIMPAŞA: 52
3- TRABZONSPOR: 64
2- FENERBAHÇE: 98
1- GALATASARAY: 100
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