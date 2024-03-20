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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladılar

Son dakika spor haberi: Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 15:18
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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladılar

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala heyecan sürüyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte Euro Club Index'in sezon sonu puan cetveli...

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladılar

20- İSTANBULSPOR: 38

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladılar

19- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR: 38

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladılar

6- BITEXEN ANTALYASPOR: 54

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladılar

5- RAMS BAŞAKŞEHİR: 56

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladılar

4- BEŞİKTAŞ: 61

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