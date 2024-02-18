Galatasaray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı.
Sarı-kırmızılıların 66. dakikada Mauro Icardi'nin ayağından bulduğu gol faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Sol kanattan bindiren Derrick Köhn'ün içeri çevirdiği topa düzgün vuran Icardi, topu filelerle buluşturdu ancak maçın hakemi Ali Şansalan, Köhn'ün pasından önce rakibine faul yaptığı kararını verdi.
İşte o pozisyon...
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır