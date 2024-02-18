Ankaragücü 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom Başkentte 3 puanı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Cimbom aldığı kritik galibiyetle puanını 69 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Almanya İkinci Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.

TORREIRA LİGDE BU SEZON İKİNCİ KEZ YEDEK

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde oturdu.

Teknik direktör Okan Buruk, hafif ağrısı bulunan Uruguaylı oyuncusunu riske atmamak için ilk 11'de oynatmadı.

Sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında yedek kalan Torreira, 19. haftadaki Konyaspor maçında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymemişti.

MKE Ankaragücü maçında da yedek kalan Uruguaylı oyuncu, ligde 7 maç sonra ilk 11'de yer almadı.

ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi.

Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti.

Ligin en az gol yiyen (14) takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.

Ligde yenilmezliği 14 maça yükseldi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

KEREM DEMİRBAY LİGDE DE GOLÜNÜ ATTI

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.

Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.

MKE ANKARAGÜCÜ LİGDE TARAFTARINA KAVUŞTU

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra sahasında taraftarı önünde maça çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 5 maçlık cezanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Eryaman Stadı'nda boş koltuk bırakmadı.

Galatasaray taraftarı da deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.

15. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

28. dakikada Cephas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde meşin yuvarlağı omzuyla son anda kornere çeldi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasında topla buluşan Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında sağ çaprazda önünde bulan Ali Sowe, sağ ayağıyla gelişine vurdu. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

60. dakikada Ankaragücü atağında Ali Kaan ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, yerden giden top yandan dışarıya çıktı.

76. dakikada Oliveira uzak mesafeden sağ ayağıyla topu kaleye gönderdi, top üst direkten geri döndü.