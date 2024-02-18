GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay: Maçı ilk yarıda bitirdik!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların ilk golünü kaydeden Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

KEREM DEMİRBAY'IN SÖZLERİ

Kerem Demirbay: "Öncelikle çok mutluyum. Maçı kazandık. Görevimizi yerine getirdik. İyi bir maç oldu. İlk dakikada çok iyi başladık, enerjili başladık, topa hakimdik, golü erken bulduk ve bu işimizi kolaylaştırdı. İlk devrede maçı bitirdik gibi bir şey oldu. Bugün maçı kazandık. Takımdan önemlisi yok. İnşallah böyle devam eder."